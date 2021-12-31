Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl mesajın şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz ve dünya genelinde pandeminin etkilerini hissettiğimiz bir yılı daha geride bırakıyoruz. Öncelikle yeni umutlarla girdiğimiz 2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm isteğimiz bu sıkıntılı günlerin tümüyle geçmesi ve dünyamızın tam anlamıyla normale dönmesidir. Futbolumuzda barış, dostluk ve Fair Play ortamının hakim olduğu bir yıl geçirmeyi umuyorum. 'Bizim Çocuklar', yeni yılın ilk döneminde mart ayında, Dünya Kupası finalleri için Play-Off maçları oynayacak. 2022'nin Türkiye için Dünya Kupası yılı olmasını diliyorum. İnşallah 20 yıllık özlemi bitireceğiz ve halkımızı mutlu edeceğiz. Uygulamaya konulacak yeni yapısal değişikliklerin Türk futbolunu ve Türk sporunu daha ileriye taşımasını arzu ediyorum. Bizlere yıl içerisinde unutulmaz başarılar kazandıran tüm takım ve sporcularımızı bir kez daha kutluyorum. Bu vesileyle vatanımız için canını feda eden şehitlerimiz ile spor camiasından kaybettiğimiz değerleri rahmet ve minnetle anıyorum. 2022'nin tüm futbol ailemize, milletimize ve insanlığa başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle yeni yılınızı kutluyorum."