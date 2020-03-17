İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, UEFA toplantısı sonrası yapacağı basın toplantısında korona virüse karşı önlem olarak alınan 1 metre kuralı dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, UEFA toplantısı sonrası yapacağı basın toplantısında korona virüse karşı önlem olarak alınan 1 metre kuralı dikkat çekti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA ve 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği telekonferans toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklama yapacak. Özdemir'in gerçekleştireceği toplantı öncesinde alınan önlemler ise dikkatlerden çakmadı. Türkiye Futbol Federasyonu çalışanları ve misafirler ile basın mensupları gün içinde ateşleri ölçülerek kontrolden geçirilirken, toplantının düzenleneceği salonda da 1 metre kuralına göre hareket edildi. Basın organlarının kameraları aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilirken, TFF yöneticilerinin oturacağı koltukların aralarında mesafe bırakıldı, her masaya da dezenfektan ve kolonyalı mendil bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.