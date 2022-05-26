Nihat Tüney: “Yaz sıcakları saç ekimine engel değil”

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney, terleme sonucu oluşacak enfeksiyon riskinden çekinilmemesi gerektiğini belirterek, “Hastalar yaz mevsiminde terleme olduğundan enfeksiyondan korkar. Fakat durum bilinenin aksinedir. Saç ekimi işlemi günümüzde mikro cerrahi yöntemlerle yapılır. Bu sebeple saç ektiren kişilerin kafasında herhangi bir dikiş ya da kesik durumu söz konusu değildir” dedi.

Havaların ısınması saç ekimiyle ilgili soruları da beraberinde getirdi. Yaz tatilini kişisel bakıma ayıranlar, güneşle ilgili tedirginlik yaşıyor. Güneş ışınlarının ekilen saça ya da cilde zarar verip vermdği tartışılıyor. Saç ekimi düşünenler arttı ama yaz güneşinin ortaya çıkması birçok kişiyi tedirgin ediyor.

“Enfeksiyon riski düşüktür”

Konuyla ilgili bilgi veren Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney , “Saç ekimi yaptırmak için dört mevsim uygundur. Genelde saç ektiren kişiler, yaz mevsiminde terleme olduğundan enfeksiyondan korkar. Fakat durum bilinenin aksinedir. Saç ekimi işlemi günümüzde mikro cerrahi yöntemlerle yapılır. Bu sebeple saç ektiren kişilerin kafasında herhangi bir dikiş ya da kesik durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla iyileşme hızlı olacaktır ve buna bağlı olarak da enfeksiyon riski daha düşüktür” dedi.

"Operasyon sonrası ilk 15 güne dikkat"

Ultraviyole ışınlarının normal saçı bile olumsuz etkilerken ekilen saça da zarar verebileceğinin altını çizen Tüney, “Dolayısıyla yaz aylarında saç ektiren kişilerin uyması gereken bazı kurallar vardır. Sıcaklarda özellikle operasyon sonrası ilk 15 günlük süreçte mutlaka doktorunun tavsiye ettiği bakım prosedürünü uygulaması gerekir” diye konuştu.

“Bir ay deniz ve havuzdan uzak durulmalı”

Tüney, “Operasyondan sonra yaklaşık bir ay kadar hastaların deniz ve havuzdan uzak durmasını istiyoruz ancak bundan sonra hasta doktorunun da onayını aldıktan sonra sosyal aktivitelerine, sporuna devam edebilir hatta tatile bile çıkabilir. Ancak sıcaktan ve terleyebileceği ortamlardan kaçınması gerekir” şeklinde konuştu.

“Güneşten doğru faydalanmalıyız”

Güneşin vücut için tüm vitaminlerin kaynağı olduğunu hatırlatan Tüney, “Fakat doğru saatlerde yararlanılmadığında faydası kadar zararının da bulunduğunu unutmamalıyız. Doğrudan güneşlenmenin saça etkileri şunlardır: Saç tellerini kurutur, saçları zayıflatır, saç kırıklarını artırır, boyalı saçlarda pigment kaybına yol açar, normal saçlarda rengi etkiler. Saç ekimi için en uygun zaman kişinin kendisini psikolojik olarak ve maddi anlamda hazır hissettiği zamandır. Yılın 12 ayı saç ekimi yapılabilir” şeklinde bilgi verdi.