Nihat Türkmenoğlu'ndan Paralimpik Oyunları rekoru!

Milli para okçu Nihat Türkmenoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sıralama atışlarında paralimpik oyunlar rekoru kırdı ve çeyrek finalist oldu.

Milli para okçu Nihat Türkmenoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda W1 makaralı yay kategorisinde yapılan sıralama atışlarında topladığı 661 puanla paralimpik oyunlar rekoru kırarak ilk sırada yer aldı. Başarılı sporcu, bu sonuçla doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Aynı kategoride mücadele eden Bahattin Hekimoğlu da sıralama atışlarında 643 puanla 5. oldu. Hekimoğlu, son 16 turunda Rus sporcu Aleksei Leonov'la eşleşti.

Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde eleme ve madalya müsabakaları 30 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.