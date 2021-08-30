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Nihat Türkmenoğlu'ndan rekor kıran madalya!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategori finalinde Çekya’dan David Drahoninsky’e 142-141 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategori finalinde Çekya'dan David Drahoninsky'e 142-141 mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Bu madalya Türkiye'nin, Tokyo 2020'deki 11. madalyası oldu ve daha önce Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekoru da kırıldı.


2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para okçulukta Nihat Türkmenoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisi finalinde Çekya'dan David Drahoninsky ile karşılaştı. Türkmenoğlu, rakibine 142-141 mağlup olarak Türkiye'nin, Tokyo'daki ikinci gümüş madalyasını elde etti. Nihat Türkmenoğlu'nun kazandığı gümüş madalya aynı zamanda Türkiye'nin, Tokyo 2020'deki 11. madalyası oldu ve daha önce Londra 2012'de 10 olan en fazla madalya kazanma rekoru kırıldı.

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