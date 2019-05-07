Nihavent makamında kanserle savaş

Dr. Orhan Türken ile birlikte konser verdi. Hasta ve doktoru konserde, Yıldırım Gürses'in 'Affetmem asla seni' adlı nihavent şarkıyı seslendirdiler.

Yumurtalık kanseri, kadınları sinsi sinsi ele geçiren en tehlikeli kanser türlerinden biri. Belirti vermiyor, iyice ilerlemeden kendisini göstermiyor, iyileşme oranları da oldukça düşük Ancak sayısız kontrolden geçirilmesine ve iki yanlış ameliyata rağmen Bir buçuk yıl önce yumurtalık kanseri teşhisi konulan 53 yaşındaki ev hanımı Neval Kasapoğlu, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen tedavi ile ileri evdeki kanseri tamamen yendi. 8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü öncesi umut dolu bir iyileşme öyküsünü paylaştı.

"İlk başta böbreklerimde taş olduğu söylendi"

Bedenini iyi tanıyan ve gelen sinyalleri doğru değerlendiren Kasapoğlu, idrarda yanma ve tutamama şikayeti ile jinekoloji uzmanına gittiğini belirterek "Bu arada çok da hafif bir ağrım vardı. Ultrason yapıldı, smear testi alındı. Hiçbir şey bulunamadı. Ben ise sanki biliyormuşum gibi ‘kanser mi oldum? Sanki orada bir kitle var. Hissediyorum' deyince doktorum ‘Yok canım, saçmalama' dedi. Ağrım geçmeyince karın ultrasonu da yapıldı ve böbreklerimde taş olduğu söylendi" dedi.

Böbrek taşı tedavisi süresince şikayetlerinin hiç dinmediğini söyleyen Kasapoğlu, "İki böbrek ameliyatı geçirdim ve stent takıldı. Dayanılmaz ağrılar nedeniyle bir gecede dört hastane gezdim".

Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalık kanserinin dördüncü evresinde olduğu tespit edilen Kasapoğlu, süreç ile ilgili şunları söyledi: "Ne üzüldüm ne de korktum. ‘Baş ederim' dedim. Doktoruma güvendim, dediklerini aynen yaptım. Kanser hastalarına acıyarak bakılmasından da rahatsızım. Bu hastalıkta sevgi çok önemli. Ben çok sevildim, çok sevdim. Eşim, kızlarım bana bebek gibi baktı. Eskiden her şeyi takardım, evhamlıydım. Şimdi öyle değilim. Hayat bir tiyatro ve bizler de oyuncularız. Ben de oynayabileceğim kadar oynayacağım. Yaşa gitsin, diyorum kendime".

Prof. Dr. Orhan Türken: "Artık yumurtalık kanseri de tedavi edilebilen bir hastalık olarak görülebilir"

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken, Kasapoğlu'nun geç tanı almasına karşın tedavisindeki başarı nedeniyle iyi bir örnek olduğunu ifade ederek, "Yumurtalık kanseri konusunda farkındalığın artması gerekiyor. Kadınların kontrollerini ihmal etmemesi önemli" uyarısında bulundu.

Yumurtalık kanserine yol açan nedenlerin tam olarak bilinemediğini, hormonal ve ailevi nedenler üzerinde durulduğunu söyleyen Prof. Dr. Türken, “Ailesinde yumurtalık ya da meme kanseri olan kadınların düzenli olarak jinekolojik muayenelerini ve tümör belirteçleri olan kan tahlillerini yaptırmaları gerekiyor" dedi.

Karın şişkinliği, kasık bölgesinde ağrı ve zaman zaman adet düzensizliği gibi belirtiler gösteren yumurtalık kanserinin tedavisi için kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi yöntemleri uygulanabildiğini anlatan Prof. Dr. Türken, "Gelişen teknoloji, akıllı ilaç ve immünoterapi gibi yöntemler sayesinde artık yumurtalık kanseri de tedavi edilebilen bir hastalık olarak görülebilir. Hasta geç tanı alsa bile tedavi şansı var" diye konuştu.

Birlikte sahne aldılar

Ayrıca Prof. Dr. Türken ve hastası Neval Kasapoğlu Türk Sanat Müziği tutkunu oldukları ve birlikte korolarında şarkı söyledikleri öğrenildi. Kasapoğlu, Prof. Dr. Orhan Türken ile birlikte, 1-7 Nisan Kanser ile Savaş Haftası kapsamında düzenlenen konserde Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Korosu ile sahneye de çıktığı kaydedildi. Hasta ve doktoru konserde, Yıldırım Gürses'in 'Affetmem asla seni' adlı nihavent şarkıyı seslendirdiler.