Nisan ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinde, Nisan ayında 18 milyar 316 milyon 784 bin lira, Ocak-Nisan döneminde 54 milyar 477 milyon 234 bin lira açık kaydedildi. Nisan ayında bütçe gelirleri, 57 milyar 669 milyon 714 bin lira, bütçe giderleri ise 75 milyar 986 milyon 498 bin lira oldu. Bu dönemde faiz dışı harcamalar 70 milyar 903 milyon 562 bin lira, faiz harcamaları ise 5 milyar 82 milyon 936 bin lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde faiz dışı denge 13 milyar 233 milyon 848 bin lira eksi verdi.

Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri ise 275 milyar 952 milyon 372 bin lira, bütçe giderleri de 330,4 milyar lira olarak hesaplandı. Ocak-Nisan döneminde 54 milyar 477 milyon 234 bin lira açık kaydedildi.