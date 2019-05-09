Nisan ayında en çok Fenerbahçe - Galatasaray derbisi konuşuldu

Rapora göre, Nisan ayında futbol kulüpleri içinde en çok şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray ile ezeli rakibi Fenerbahçe konuşuldu.

MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Nisan ayı raporunu açıkladı. Rapora göre Nisan ayında futbol kulüpleri içinde en çok şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray ile ezeli rakibi Fenerbahçe konuşuldu. Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, futbol kulüpleri şampiyonluğa bir adım daha yaklaşabilmek için kıyasıya mücadele etmeyi sürdürüyor. Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın zirveye oynadığı ligde, şampiyonluğa adını yazdıracak takımın hangisi olacağı önümüzdeki haftalardaki kritik karşılaşmalar sonucunda belli olacak.

Nisan ayına spor camiasındaki yaşanan kayıplar da damga vurdu. 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece hayatını kaybeden efsane futbolcu Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda tören düzenlendi. 'Sinyor' lakaplı Bartu için tüm takım taraftarları sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı. Futbol dünyasının bir diğer kaybı ise Alanyaspor'lu futbolcu Josef Sural oldu. Sural'ın genç yaştaki ölümü takım taraftarlarını ve futbolcunun yakınlarını yasa boğdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi berabere sonuçlandı

Ligde düğüm çözülüyor. Son haftalarda gösterdiği performansla zirveye ortak olan sarı kırmızılılar, kalan maçlarını kazanarak ipi göğüslemeyi hedefliyor. 22'nci şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki son 35 lig maçını kaybetmeme rekoru Nisan ayında çok konuşuldu. Öte yandan Nisan ayında heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi gerçekleşti. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı evinde misafir ettiği maç berabere sonuçlandı. Son zamanlarda yükselen performansıyla şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, MTM'nin medya raporuna göre 102 bin 185 haberle geçtiğimiz ayın en çok konuşulan takımı oldu. Ligde beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe ise 96 bin 436 habere konu edildi.

Burak Yılmaz adını en golcü futbolcular listesine yazdırdı

Devre arasında Beşiktaş'a transferiyle, uzun süre spor gündemini meşgul eden milli golcü Burak Yılmaz, attığı gollerle siyah beyazlı taraftarların gönlünü çelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçta fileleri 2 kez havalandıran Yılmaz, Avrupa'nın en golcü futbolcuları arasına ismini yazdırdı. Başarılı golcü, gerek yönetim gerekse taraftarın güvenini kazanırken; raporuna göre Nisan ayında 13 bin 957 haberde adından söz ettirdi.

Fatih Terim şampiyonluk iddiasını sürdürdü

Galatasaray'ın imparator lakaplı teknik direktörü Fatih Terim, futbolun süperleri ödül töreninde sarı kırmızılı ekipten kimsenin ödül almamasına sosyal medya hesabında tepki gösteren Mbaye Diagne'ye ''En güzel yanıtı sahada verin. Ligde 4 maçı kazanırsak yine şampiyonluğa ulaşacağız. Kupada da finaldeyiz. Çıkın, mücadele edin, savaşın, kazanın ve en güzel yanıtı sahada verin'' diyerek Senegalli oyuncuyu motive etti. Galatasaray kariyerinde unutulmaz başarılara imza atan ve Sarı-Kırmızılı camiada 8'nci şampiyonluğunu yaşamanın hayallerini kuran Fatih Terim 24 bin 172 haber ile Nisan ayının en çok konuşulan teknik direktörü oldu.

Ali Koç ''Fener ol'' kampanyası ile gündemdeydi

Oldukça ses getiren 'Fener ol' kampanyasını başlatan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle eli kolu bağlanan Fenerbahçe'ye güneşli günler yaşatmayı hedefliyor. Ali Koç, bu sezon Fenerbahçe'nin puan tablosundaki yerinin sorumlusu olarak gösterilse de, geliştirdiği projeler ile 6 bin 927 haber ile medyada yer aldı.