Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor

Turkcell'in dijital içerik platformu TV+, çocukların ikinci dönem ara tatilini keyifli hale getiriyor. İçeriğinde yer alan eğlenceli ve eğitici kanalların yanı sıra tatillerde çeşitli etkinliklerle de çocuklara eşlik eden dijital televizyon platformu, 9-17 Nisan tarihleri arasında ‘TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri' düzenleyecek. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Akasya AVM Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek 'TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde toplam 9 oyun, herkese açık şekilde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Sınırlı kontenjana sahip oyunları izleyebilmek için Akasya AVM zemin katta yer alan dijital televizyon platformunun standında etkinlik günü ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli.

Çocuk Tiyatrosu Günleri takvimi şöyle açıklandı:

9 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Benim Güzel Pabuçlarım

10 Nisan Pazar 13.00-16.00: Kırmızı Başlıklı Kaz

11 Nisan Pazartesi 13.00-16.00: Uçmak İstiyorum

12 Nisan Salı 13.00-16.00: Sportmen Kral

13 Nisan Çarşamba 13.00-16.00: Her şey Elimizde

14 Nisan Perşembe 13.00-16.00: Dünyayı Kurtaran Çocuk

15 Nisan Cuma 13.00-16.00: Cesur Farecik

16 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Küçük Prens ve Çiçek

17 Nisan Pazar 13.00-16.00: Alaadin'in Sihirli Lambası