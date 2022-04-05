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Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor

Dijital televizyon platformu TV+, ikinci dönem ara tatilde çocukları tiyatro etkinliğinde bir araya getirecek.



Turkcell'in dijital içerik platformu TV+, çocukların ikinci dönem ara tatilini keyifli hale getiriyor. İçeriğinde yer alan eğlenceli ve eğitici kanalların yanı sıra tatillerde çeşitli etkinliklerle de çocuklara eşlik eden dijital televizyon platformu, 9-17 Nisan tarihleri arasında ‘TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri' düzenleyecek. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Akasya AVM Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek 'TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri'nde toplam 9 oyun, herkese açık şekilde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Sınırlı kontenjana sahip oyunları izleyebilmek için Akasya AVM zemin katta yer alan dijital televizyon platformunun standında etkinlik günü ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli.



Çocuk Tiyatrosu Günleri takvimi şöyle açıklandı:


9 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Benim Güzel Pabuçlarım


10 Nisan Pazar 13.00-16.00: Kırmızı Başlıklı Kaz


11 Nisan Pazartesi 13.00-16.00: Uçmak İstiyorum


12 Nisan Salı 13.00-16.00: Sportmen Kral


13 Nisan Çarşamba 13.00-16.00: Her şey Elimizde


14 Nisan Perşembe 13.00-16.00: Dünyayı Kurtaran Çocuk


15 Nisan Cuma 13.00-16.00: Cesur Farecik


16 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Küçük Prens ve Çiçek


17 Nisan Pazar 13.00-16.00: Alaadin'in Sihirli Lambası

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