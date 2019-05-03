Nisan ayının zam şampiyonu Limon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti.

Açıklanan verilerle Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, Nisan ayının zam şampiyonu yüzde 31,90'lık fiyat artışıyla limon olurken bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 0,50 ile kadın kazağı olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde gerçekleşti:

Limon yüzde 31,90

Kuru soğan yüzde 31,55

Havuç yüzde 26,69

Ceket (kadın için) yüzde 23,74

Patates yüzde 23,17

Gömlek (erkek için) yüzde 22,27

Domates yüzde 21,10

Gömlek (kadın için) yüzde 19,70

Etek yüzde 19,64

Ceket (erkek için) yüzde 17,01

Pantolon (çocuk için) yüzde 14,95

Takım elbise (erkek için) yüzde 13,81

Tavuk eti yüzde 12,20

Muz yüzde 9,91

Makyaj malzemeleri yüzde 9,82

Dana eti yüzde 9,24

Sarımsak yüzde 8,00

Sigaralar yüzde 7,73

Yatak örtüsü yüzde 7,19

Yatak odası takımı yüzde 6,95

Aynı dönemde fiyatı en çok azalan ürünlerde şöyle:

Kazak (kadın için) yüzde -0,54

Erkek mont yüzde -0,58

Telefon ekipmanları (cep telefonu) yüzde -0,80

Kazak (erkek için) yüzde -0,82

Motor yağları yüzde -0,98

Süt yüzde -1,08

Oyun konsolu yüzde -1,08

Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri yüzde -1,79

Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde -1,99

Poşet bitki ve meyve çayı yüzde -2,13

Telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya) yüzde -2,75

Traş malzemeleri yüzde -2,81

Yumurta yüzde -5,42

Marul yüzde -10,39

Kabak yüzde -20,57

Sivri biber yüzde -25,28

Salatalık yüzde -25,85

Çarliston biber yüzde -27,34

Taze fasulye yüzde -31,51

Patlıcan yüzde -48,20