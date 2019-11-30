Nişanca Mahallesi'nde mülkiyet sorunu çözülüyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Nişanca Mahallesi'ne yeni bir çehre kazandıracak "Nişanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi” hazırlandı.

Hazırlanan projeyle ilgili Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Nişanca Münzevi Kültür Merkezi'nde vatandaşları bilgilendirmek için Nişanca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Burada vatandaşlara projeyi anlatan bir sunum yapıldı. Başkan Deniz Köken, sürecin nasıl işleyeceğini tek tek anlattı. “Burası örnek bir proje olursa, buradan başarıyla çıkabilirsek, Türkiye'ye de örnek bir proje olacak” diyen Başkan Deniz Köken sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimiz andan itibaren hızlı bir şekilde Nişanca bölgesiyle ilgili, arazi, mülkiyet, haritalandırma çalışmaları ve yapısal analizler yaptık. Bu esnada sizlerle birebir görüşmeler ve anket çalışması gerçekleştirildi. Bu proje Türkiye'ye de örnek bir proje olacak. İyi bir model olacak. Nişanca Mahallesi'ni doğru bir süreç yönetimiyle bir noktaya getirebilirsek, İstanbul'un hatta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde uygulanabilir bir proje olacağını düşünüyorum. Bu projenin başlangıcı doğru oldu. Çünkü muhataplar birbirleriyle şeffaf bir şekilde konuşuyor. Plan plancılarla görüşülerek yapılır ve belediyeler de bu işin merkezi olur. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla olur.”

‘Süreç nasıl işleyecek?'

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise sürecin şu şekilde işleyeceği açıklandı:

“Bakanlar Kurulu kararı ile 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında Nişanca Mahallesinde bulunan yaklaşık 7 hektar büyüklüğe sahip alan "Yenileme Alanı" olarak ilan edildi. 317 yapı bulunan alanla ilgili analizler ve anket çalışmasının da yer aldığı saha çalışmaları yapıldı. Alanın, Arazi Kullanım, Dolu-Boş, Mülkiyet, Kat Adedi, Tescilli Yapı, Topoğrafya, Eğim ve Jeolojik Yapı analizleri gibi bir çok yapısal ve alansal analizler yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarından çıkan sonuçlara göre projelendirme çalışmaları tamamlandı. Nişancı Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi, amacı mevcutta parçalı ve çok hisseli mülkiyet yapısından dolayı yaşanan sorunlara çözüm getiriyor. Mevcuta proje alanında bulunan yapısal ömrünü tamamlamış, yeterli mühendislik hizmeti almamış, mevcut kanun ve yönetmeliklere aykırı yapılaşmış ve bundan dolayı risk unsuru oluşturan binalar yerine sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması noktasında, hazırlanan projenin alanda dönüşüm sürecini kolaylaştırması amaçlanıyor. Böylece bu projeyle Nişanca Mahallesi sakinlerinin mülkiyet sorunu çözülmüş olacak. İmar sorunu sona erecek. Vatandaşlar, otopark problemi olmayan ferah sokaklarda, depreme dayanıklı yapılarda yaşayabilecek. Nişanca Mahallesi'nde yapılacak uygulamalar, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunlar çerçevesinde yürütülüyor. Nisanca Mahallesi Kentsel Yenileme Avan Projesi İş Programı Adım: 1: Mevcut durum tespitleri bina durumu vatandaş talepleri, Adım 2: Alternatif proje yaklaşımlarının hazırlanması, Adım 3: Hissedarlar ile proje toplantısı, Adım 4: Alternatif proje seçimi, Adım 5: Yenileme avan projesinin hazırlanması, Adım 6: Onay süreci yenileme alanı kültür varlıklarını koruma”