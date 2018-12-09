Nişantaşı'nda alkollü Rus kadın eşi tarafından darp edildi

Nişantaşı'nda alkollü olduğu öğrenilen Rus koca, eşini önce merdivenlerden aşağıya attı, ardından da yüzünü yere vurarak sokak ortasında tekmeledi. Ağzı ve burnu kan içinde kalan kadının yardım çığlığı attığını duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis, darpçı kocayı gözaltına aldı. Kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Meşrutiyet Mahallesi Albay Sadri Alantar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Rus uyruklu bir çift henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Evin içerisinde başlayan tartışma sokağa taşarken, darpçı koca eşini merdivenlerden aşağıya yuvarlayıp, ardından yüzünü yere vurarak tekmeledi. Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kocası tarafından darp edilen kadının ağzı ve burnu kan içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çifti binaya götürdü. Burada çiftin sakinleştirilmesinin ardından kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağzı ve burnu kan içinde olan kadının alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Darpçı koca ise yine polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay esnasında sesleri duyan vatandaşlar da sokağa çıktı.

“Merdivenden yuvarladı, yüzünü yere vurup tekmeledi”

Kadının yardım istediği Haluk Güleş, “Rus vatandaşı ben telefonla konuşurken İngilizce olarak benden yardım istedi. Adam da eşim diye yüzüğünü gösterdi. Ben polis falan deyince yok dedi. Sonra kadını merdivenden aşağıya yuvarladı. Sonra burada yüzünü yere çarptı ve tekmeledi. Kadın burada darp edilirken ben polisi aradım. Telefondaki kadın polis de o esnada darp edilen kadının feryatlarını duydu. Arkadaşlar hemen geldi, polis, kadın ve şahıs içeride” dedi.