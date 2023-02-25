Nisanur Erbil, Tallinn'de gümüş madalya kazandı

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Estonya Tallinn'de devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Estonya Tallinn'de devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bugün genç kadınlar kılıçta piste çıkan milli eskrimci Nisanur Erbil, finalde Fransız rakibi Mathilde Mouroux'a 15-14 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Erbil geçtiğimiz yılda, Novi Sad'da düzenlenen şampiyonayı da gümüş madalya ile tamamlamıştı. Başkent Tallinn'de kürsünün ikinci basamağına çıkan sporcu, başarılı ön eleme karşılaşmalarının ardından tablo-64'ü maç yapmadan geçerek; t-32'de İtalyan Michela Landi'yi 15-11, t-16'da Azeri Zarifa Huseynova'yı 15-10 ve çeyrek finalde İtalyan Manuela Spica'yı 15-13 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda Rumen Amalia Stan'i 15-8 yenerek finalde Fransız Mathilde Mouroux ile eşleşen milli sporcu altın madalya mücadelesini 15-14 mağlubiyetle tamamlayarak gümüş madalya elde etti. Öte yandan bugün mücadele eden diğer ay-yıldızlı eskrimci genç kadınlar kılıçta Begüm Alkaya 11., Nil Güngör 26., Damla Demirkol 41.; genç kadınlar flörede Almıla Birçe Durukan 31., Nazlı Ceren Alioğlu 40., Lal Ertün 41., Fatıma Zehra Anbarlılar 48. ve genç erkekler epede Genç erkekler epede Halis Efe Elibol 50., Yalgın Yeter 66., Cengizhan Öner 87., Ali Mustafa Seçik bireysel mücadelesini 95. sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın, genç kadınlar epe ve genç erkekler flöre/kılıç karşılaşmalarıyla devam edecek.