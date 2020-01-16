Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçışına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı pasaport kontrolü güvenlik kamerası görüntülerinde, eski CEO'yu Türkiye'ye getiren uçakta oldukları belirlenen ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z.'nin ülkesine geri döndüğü görülüyor.

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, 30 Aralık'ta saat 05.30'da Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk numaralı özel uçakta bulunan ve Ghosn'un kaçışına yardım eden yabancı uyruklu iki kişi, buradan taksiyle İstanbul Havalimanı'na gitti. ABD vatandaşı Michael T. (60) ile Lübnan vatandaşı George Antoine Z. (61) 10.02 ve 10.04'te pasaport kontrolünden geçerek 12.20'de Lübnan'a gitti. İstanbul Havalimanı pasaport kontrolünde güvenlik kamerasına yansıyan ikili, arka arakaya pasaport kontrolünden geçerken görüldü.