Niziplioğlu Holding, maden aramayı halka açacak

Holding, bünyesinde kurulan Nimaş AŞ, altın bakır, gümüş, krom başta olmak bir dizi madenin aranmasına yoğunlaşacak. Ekonomik değeri bilimsel raporlarla tespit edilen madenler, Nimaş AŞ'nin Borsa İstanbul üyeliği ile halka açılacak.

Faaliyetleri kıymetli madenler ve turizm sektöründe yoğunlaştıran Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, İstanbul'da bir otelde düzenlediği toplantıda maden sektöründe yapacakları çalışmaları anlatı. Nimaş Niziplioğlu Maden Arama ve İşletme San. Ve Tic. AŞ'yi kurduklarını ifade eden Niziplioğlu, ağırlıklı olarak altın çıkaracaklarını ifade etti. Nimaş AŞ'nin halka açık olacağı bilgisini veren Niziplioğlu, 6 ay ile 1 sene arasında halka arz planladıklarını açıkladı.

''Trilyonlarca dolarlık rezerv var''

Maden arama konusunda Türkiye'de özel sektör olarak bir ilki başarmak üzere, uzun yılları bulan araştırmalar sonrası yola çıktıklarına vurgu yapan Ömer Niziplioğlu, ''Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) birçok konuda aramalarını yapıyor. Biz, özel sektör olarak maden arama konusunda bir ilke imza atmak ve bunu başarmak istiyoruz. Önceliğimiz Türkiye'deki madenlerin aranması. Ülkemizdeki madenler aranmadan istediğimiz ekonomik güce ulaşamayız. Şirketimiz, arama ağırlıklı çalışacak, bulduğu madenlerin rezerv tespitini yaparak halkla paylaşılmasını sağlayacağız. Nimaş, halka açık bir şirket olacak. 6 ay ile 1 yıl arasında halka arzı planlıyoruz. Bu yöndeki hazırlıklarımız SPK ile görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'deki madencilikte çok ciddi bir potansiyel var. Trilyonlarca dolarlık rezerv olduğunu düşünüyoruz. Bunun ekonomiye katılması için öncelikle aramanın bilimsel bir biçimde yapılması gerekiyor. Maden, aranmadan bulunmaz... Öncelikle bunu yapacağız. Bulunan madenlerin rezerv tespitini yaparak ülke ekonomisi için çıkarılması yönünde çalışmalar yapacağız. Üç dört aşamalı bir süreç var önümüzde. Rezerv tespiti yapılan ekonomik değeri resmi raporlarla ortaya konulan madenlerimiz için uluslararası piyasada halka arz etme yöntemi de gündeme gelebilir. Halka arz ettikten sonra bulunan kaynaklarla madeni çıkarma ve işleme aşamasında ortak bulma yöntemiyle süreç ilerleyecek'' şeklinde konuştu.

Öncelik altın madeninde

Hangi madenlerin aranmasına öncelik vereceklerine ilişkin de bilgi veren Niziplioğlu, ''Dünyada en değerli maden altın olduğu için onun üzerine duracağız. 10 tane sahamızın olduğunu düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak altından başlayarak daha sonra gümüş, demir, bakır, nikel ve her madeni arama yönünde ilerleyeceğiz. Türkiye'de arama yapılıyor ama daha çok destek verilmesi gereken konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünyada madencilik aramayla başlayıp aramayla biter. Arama konusunda sahada çalışıyoruz. Üniversitelerde hocamız, yurt içi ve ve yurt dışından çok sayıda kişi ve kurumla istişare halindeyiz" şeklinde konuştu.

Anı anına takip edilebilecek

Niziplioğlu, yürüttükleri çalışmalarda şeffaflığın büyük önem taşıyacağına vurgu yaparak "Halka arzdan sonra mevcut sahalarımızı açıklayacağız. Yürüttüğümüz sürecin her aşaması açık şeffaf olacak. Yatırımcı da yürüttüğümüz süreci anı anına takip etme imkanına sahip olacak. Bu açıkladığımız sahalar üzerinde de nereleri arayacağımızı ilan edeceğiz. İlan ettikten sonrada aramalarımızı yapacağız. Bulduğumuz arama sonuçlarını online kanalımızda halkımızla paylaşacağız'' dedi.

Maden konusunda zengin bir ülkeyiz

Niziplioğlu sözlerini şöyle tamamladı: ''Türkiye maden konusunda zengin bir ülkedir. Dünya doğal taş rezervinin yüzde 50'si Türkiye'dedir. Bilinen krom rezervini yüzde 5'i, bakır rezervinin yüzde 7'si ülkemizde, altın rezervinde ilk 5'te yer alıyoruz. Bunlar bir değerdir. Biz ekonomik dar boğazları yaşarken, madenlerin bu şekilde yer altında kalması biz kabul etmedik. Şikayet etmekten ziyade çözüm aradık, çözümde ise madenleri arama yönünde şirketimizi kurduk''.