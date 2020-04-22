İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nöbetten dönen sağlık görevlisi kaza yaptı

Tuzla’da nöbetten çıkan ve aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan sağlık görevlisi sürücü koltuğunda sıkıştı.

Tuzla'da nöbetten çıkan ve aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan sağlık görevlisi sürücü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Tuzla Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanede çalışan sağlık görevlisi Tuğba K., nöbetten çıktı. Arabasıyla evine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Genç kadın çarpmanın etkisiyle sürücü koltuğunda sıkıştı. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekibi ile polis ekibi sevk edildi.


Sağlık görevlisi Tuğba K., itfaiye çalışanlarının müdahalesi sonucunda şoför koltuğundan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay yerinde bulunan vatandaşlardan biri, “Bu yoldan gelerek insanlara çarpmamak adına kaldırıma çarpmış” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.