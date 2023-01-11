“Normal memeye yakın onarımlar artık mümkün”

Dr. Sinem Eroğlu, hastaların mastektomi ameliyatlarında expander ya da protez gibi farklı özelliklerdeki teknolojik yeni ürünlerin kullanılmasıyla normal memeye yakın onarımların yapılmasının artık mümkün olduğunu söyledi.

Meme kanseri tedavisi ve meme onarımı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Eroğlu, meme onarım ameliyatlarının eş zamanlı ve mümkünse tek aşamalı uygulamasının faydalarını anlattı. Dr. Sinem Eroğlu, günümüzde expander ya da protez gibi farklı özelliklerdeki teknolojik yeni ürünlerle, normal memeye yakın onarımların yapılmasının da artık mümkün olduğuna değinirken, hastanın bir mastektomi ameliyatından meme ile uyanmasının öncelikle psikolojik olarak hastayı rahatlattığını ve bu şansın bütün kadınlara verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Amaç, hastayı radyoterapiye mümkün olduğunca hızlı hazırlamak”

Altınbaş Üniversitesi tarafından düzenlenen ve çok sayıda estetik cerrahın katıldığı “Meme Onarımında Güncel Gelişmeler” konulu seminere ev sahipliği yapan Prof. Dr. Sinem Eroğlu, eş zamanlı meme onarımı ameliyatlarında ana amacın hastayı radyoterapiye mümkün olduğunca hızlı hazırlamak olduğunu söyledi. Eroğlu ayrıca böylece zamanın çok önemli olduğu kanser tedavisine hızlıca devam edilebileceğini belirtirken, tek aşamalı ve eş zamanlı operasyonlarda hastanın, eğer bir problem çıkmazsa normal zamanda radyoterapiye ya da kemoterapiye geçebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Eroğlu, bu ameliyatların hastanın durumuna göre tek aşamalı ve iki aşamalı olarak yapılabildiğine de dikkat çekerken tek aşamalı onarım uzun vadede hastada herhangi bir problem çıkmazsa maliyet açısından ve hastanın ikinci ya da üçüncül ameliyatlara girmemesi bakımından da faydalı olduğunu belirtti.

“Plastik cerrahlar yapmalı”

İki aşamalı onarımda da expander ve implant denilen yöntemlerin uygulandığına değinen Prof. Dr. Sinem Eroğlu; “Tek aşamalı direkt implantla onarımın yapılamadığı hastalarda ise önce bir doku genişletici koyuyoruz. O sırada kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi devam edebiliyor. Bir müddet sonra protezle değiştiriyoruz” dedi. Bu arada kullanılan expander gibi malzelerin MR uyumlu olmalarına dikkat edilmesini gerektiğini söyleyen Dr. Sinem Eroğlu, bunun hastalığın sonrası seyrini takip etmek için de hayati önemi olduğunun altını çizdi.

Sinem Eroğlu, bütün avantajlarına rağmen eş zamanlı ve tek aşamalı uygulamaların yapılamadığı durumların olabildiğini de hatırlatırken burada önemli olan kriterin hastada bir problem çıkıp çıkmayacağını kestirmek olduğundan bahsetti. Eroğlu ayrıca hastalara, mevcut durumlarını iyi değerlendirecek ve meme onarımı konusunda uzmanlaşmış bir plastik cerraha danışmalarını ve bu komplike işlemleri mutlaka bir plastik cerraha yaptırmalarını önerdi.

Eroğlu, geç zamanlı onarım durumunda ise yani hastanın mastektomisi yapılarak, radyoterapi, kemoterapi geçirmesi halinde mevcut deri kılıfının bozulması ya da küçülmesi ile karşılaşılabileceğinin altını çizerek bu durumda hastanın natif meme derisinin kullanılamadığını anlattı ve bu hastalarda da öz dokuyla onarım yapılabileceğini belirtti.

“Sigara içmek, iyileşmede gecikmelere neden oluyor”

Eroğlu, sigara içen hastalarda ameliyatlı bölgelerin iyileşmesinin ise daha geç sürede olabildiğini ya da ameliyat izlerinin daha fazla kaldığı uyarısında bulundu. Özellikle bu tip hastalara sigarayı mutlaka bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu.