Normal ve üstün yetenekli öğrenciler bir arada eğitim görüyor

Dr. Ümit Davaslıgil, normal zeka düzeyindeki çocukların, üstün zekalı yaşıtlarıyla birlikte aynı sınıfta ve benzer eğitim programına dahil edildiği sistemin her iki taraf için de olumlu olacağını kaydetti.

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Dr. Ümit Davaslıgil, 2002'de ‘Üstün Zekâlı Öğrencileri Normal Yaşıtlarından Tamamen Ayırmadan Eğitim İhtiyaçlarını Karşılayacak Bir Modelin Geliştirilmesi' başlığıyla başlattığı eğitim projelerini farklı çalışmalarla sürdürüyor.

Normal ve üstün yetenekli öğrencilerin bir arada eğitim gördükleri Maltepe Çocuk Üniversitesi'nin de koordinatörlüğü görevini sürdüren Dr. Davaslıgil, bu eğitim sisteminde iki tarafında olumlu yansımalar alacağını kaydetti.

Üstün zekalı çocuklar için uygulanan özel (farklılaştırılmış) programların normal zekaya sahip çocuklara da -öğrenme hız ve ilgi alanları dikkate alınarak- uygulanabileceğini savunan Davaslıgil, “Bir arada öğretime tâbi tutulduklarında, her iki gruptaki çocukların yarar sağladıklarını gördük. Hatta normal zeka sınırları içinde olan çocukların üreticilik puanlarının üstün zeka sınırlarına çok yaklaştığını da tespit ettik” dedi.

Davaslıgil şöyle devam etti:

“Düşünme becerileri, üreticilik, duygusal ve sosyal gelişim programlarını ve Milli Eğitimimizin temel eğitim programını da içeren farklılaştırılmış bir programı tüm gruba onları ayırmadan uyguladık. Düşünme becerileri, matematik, fen ve yabancı dil gibi öğrenme hızının öne çıktığı derslerde, öğrencilerin düzey ve öğrenme hızlarına göre gruplar oluşturduk. Sonra her iki grup öğrencinin Matematik, Düşünme Becerileri, Üreticilik puanlarını karşılaştırdık. Gördük ki hem üstün hem de normal zeka düzeyindeki çocukların üreticilik, düşünme becerileri ve matematik puanlarında anlamlı farklar var. Yaratıcılık dersinde normal zeka düzeyindeki çocukların üstün zeka sınırlarına yaklaştığını görüyoruz. Bu tür uygulamanın her iki grup lehine de sonuçları var"

Davasligil, bu gerçekten yola çıkarak kurulan ve 12 Şubat Cumartesi günü 5. dönem mezunlarını veren Maltepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'ne müracaat eden tüm istekli öğrencileri ayırım yapmadan kabul etiklerini, burada da öğrenme hızının öne çıktığı düşünme becerileri, robotik, kodlama gibi derslerde öğrencilerin kendi düzey ve hızlarına göre ilerlemeleri için her öğrenciye özel ayarlamaların yapıldığını ve bu önlemlerin alınması durumunda her iki grupta da önemli gelişmeler sağlandığını vurguladı. Davasligil, “Zeka gelişen bir şeydir. Gelişmesi için doğru eğitim çok önemlidir. Doğru zamanda, doğru uyarıcıları verdiğiniz zaman potansiyelin tam olarak gerçekleşmesi mümkün olmaktadır”diye konuştu.

Sınıfta ilkokul çocukları, kürsüde profesör var

Maltepe Çocuk Üniversitesi, yılda iki kez 14 haftalık dönemler halinde 1. sınıf ile 7. sınıf arasındaki tüm ilk öğretim öğrencilerine kapılarını açıyor. Maltepe Çocuk Üniversitesi'nde eğitim 7 profesör ve 3 doçent düzeyindeki bilim insanının aralarında olduğu 26 akademisyen tarafından veriliyor.Tüm dersler üniversite ortamında yapılıyor, çocuklar program saatleri içinde kampüste zaman geçiriyor ve eğitim dönemi sonundaki mezuniyet töreninde öğrencilere katılım belgesi veriliyor.

Dr. Davaslıgil, Maltepe Çocuk Üniversitesi'nin “Örgün eğitimde verilen derslerle tatmin olmayan, kendi ilgi alanlarında farklı konuları da incelemek veya örgün eğitimde almış olduğu dersler üzerinde ileri düzeyde çalışmalar yapmak isteyen ya da henüz ilgi duymadığı çeşitli dersleri tanıyarak ilgi alanlarını belirlemek isteyen tüm öğrenciler için açılmış bir program” olduğunu belirtti.

Çocuk Üniversitesi eğitim programında Robert Sternberg'in “Başarılı Zeka Kuramı” temel alınıyor. Bu kuramda çocukların analitik ve pratik zekaları ile üreticiliklerini aynı anda geliştirmek amaçlanıyor. Temel dersler dışında, iletişimden felsefeye, girişimcilikten, sanattan, kreatif yazarlıktan, günümüzde çok revaçta olan kodlama, robotik ve STEM'e kadar pek çok farklı branşta bilimsel temelli seçmeli dersler mevcut.

“Yeni nesil çaba göstermekte zorlanıyor”

Dr. Davaslıgil, yeni neslin daha araştırmacı ve daha özgüvenli olduğunu ancak ‘çaba gösterme' konusunda zorlandıklarını da söyleyerek şunları kaydetti:

“Yeni nesil internet çağında her şeye kolay ulaşıyorlar. Hele yüksek zeka düzeyine sahip olup da öğrenimlerini normal sınıflarda sürdüren öğrencilerin çabalarında düşme olasılığı daha da fazla Bir takım şeyleri bildikleri ve bilmediklerini de hızlı öğrendikleri için fazla çaba göstermeden başarıyı elde edebiliyorlar. Bu da çalışma alışkanlığını kazanmama ve başarılarında düşmeye neden olabiliyor. Bunun için kendilerini biraz zorlayarak çaba göstermelerini sağlayacak alıştırmalara da yer veriyoruz.”

Maltepe Çocuk Üniversitesi'nde yeni dönem 9 Şubat 2019'da başlayacak ve 14 hafta sürecek.