Normalleşme öncesi son hafta sonunda Bağcılar'da 38 bin 500 denetim

1 Temmuz'da uygulamaya geçecek olan ve birçok yasağın kalkacağı kademeli normalleşme süreci öncesi son hafta sonu Bağcılar'da geniş çaplı denetimler yapıldı. YKS'nin yapıldığı okulların önlerinden semt pazarlarına kadar bir çok noktada konuşlanan ekipler, iki günde 38 bin 489 denetim gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma başta olmak üzere birçok kısıtlamanın sona ereceği kademeli normalleşme 1 Temmuz'da başlayacak. Bağcılar'daki kamu kurumu temsilcilerinden oluşan denetim timi de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreci öncesinde cumartesi ve sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar gününde uygulama yaptı.

Okul önlerinde bekleyenler de denetlendi

Program çerçevesinde hafta sonu TYT ve AYT sınavlarının yapıldığı 55 okulun önünde bekleyen velilere, 4 semt pazarında vatandaşlara ve esnafa yönelik dinamik denetimler yapıldı. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri hem işletme hem de kişilere yönelik uygulamalarda İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ekipler, iş yeri sahiplerini ve çalışanları hem bilgilendirildi hem de uyarılarda bulundu. Kurallara uymayarak halkın sağlığını hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapıldı. İki gün boyunca süren özverili çalışmalar sonucunda 38 bin 489 denetim gerçekleşmiş oldu.

İlçenin dört bir yanında denetimleri sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Denetimlerimize ilk günkü gibi hiç taviz vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz hafta sonu da 7/24 esasıyla yorulmak bilmeden salgınla mücadele etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.