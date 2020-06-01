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Normalleşme sürecinin ilk mesai bitimde E-5'te yoğun trafik oluştu

Korona virüs salgını sürecinde yeni normalleşmenin ilk mesai bitimde E-5’te yoğun trafik oluştu.

Korona virüs salgını sürecinde yeni normalleşmenin ilk mesai bitimde E-5'te yoğun trafik oluştu. Oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.


Alınan kararlar neticesinde 1 Haziran günü yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ilk günü olacağı söylenilmiş kapalı olan birçok işletmenin de açılmasına karar verilmişti. Süreç kapsamında ilk mesai günü E-5 karayolu başta olmak üzere ara ve ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. İlk günün mesai bitiminde Avcılar E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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