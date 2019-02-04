Norveç elektrikli araçlarda, Hollanda şarj istasyonlarında lider

LeasePlan Elektrikli Araçlara Hazırlık Endeksi'ne göre, elektrikli araçların şarj altyapısı ve elektrikli araçlara ulaşılabilirlik geçtiğimiz yıl önemli ölçüde artış gösterdi. Elektrikli araçlar devrimine en hazırlık ülkeler ise sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya oldu.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, Elektrikli Araçlara Hazırlık Endeksi'nin sonuçlarını paylaştı. LeasePlan'in her yıl Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde yayınladığı, elektrikli araçların yayılımını rakamlarla ortaya koyan araştırma, bu yıl da dikkat çekici sonuçlara ulaştı. 22 Avrupa ülkesinin yer aldığı endekste ilk defa tüm katılımcı ülkeler elektrikli araçlar konusunda 2018 yılında gelişme gösterdi ve puanını artırdı. Elektrikli araçlar devrimine en hazırlık ülkeler ise sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya oldu. Ülkede yeni ruhsatlandırılmış taşıtların yüzde 53'ünü elektrikli araçların oluşturduğu Norveç liderliğini sürdürdü.

Bin kişiye 4,8 şarj istasyonu düşüyor

Endekse göre, elektrikli araçlara hazırlık seviyesindeki artışın başlıca nedenleri, araçların şarj altyapısının iyileştirilmesi ve elektrikli araç modellerinin bulunabilirliğinin artması olarak öne çıktı. Halka açık en çok elektrikli şarj istasyonu bulunan ülke 83 bin 196 adet ile Hollanda olurken, bu ülkeyi 37 bin 405 adet ile Almanya, 34 bin 558 adet ile Fransa takip etti. 2018 yılında Hollanda'da bin kişiye 4,8 adet elektrikli şart istasyonu düşerken, Norveç'te bin kişiye 4,5 adet, Lüksemburg'ta ise bin kişiye 1,9 adet şarj istasyonu düştü. Avusturya, İrlanda, Almanya ve Hollanda elektrikli araçlar için devletçe sağlanan avantajlı vergi indirimleri ve satın alma destekleri konusunda en yüksek sıralarda yer aldı.

“Vergi ve altyapı konusunda devlet desteği şart”

LeasePlan CEO'su Tex Gunning, “Politikacıların elektrikli araçları Avrupa genelinde herkes için uygun bir seçenek haline getirmek amacıyla taşıt vergileri ve altyapı konularında öne çıkıp ortak bir tavır almaları gerekiyor. Sunmuş olduğumuz endeks, elektrikli araçların giderek daha uygun bir seçenek haline geldiğini gösteriyor. Ancak, daha geniş kitleleri elektrikli araç kullanacak duruma getirmek için daha çok yolumuz var. Elektrikli araçlara geçiş, iklim değişikliğine karşı vermekte olduğumuz mücadeleye yardımcı olmak için yapabileceğimiz en basit şeylerden biri ve çevreyi korumak için verdiğimiz bu savaşta herkesin bir katkısı olmalı” diye konuştu.

Türkiye'nin elektrikli araçlara hazır olma durumu ile ilgili olarak ise LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay da şu yorumları yaptı: “Elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkarken ve dolayısıyla kullanım her geçen gün artarken, bu endeks çalışmasında yer almasak da biliyoruz ki Türkiye'de ne yazık ki rakamlar çok gerilerde. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli. LeasePlan olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar tüm filomuzda net 0 emisyon hedefimizle elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması için hem global hem de yerel aksiyonlarımıza devam ediyoruz.”