İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Norwich City, Premier Lig'e yükseldi

Norwich City, Championship’in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig’e yükseldi.

Norwich City, Championship'in bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek İngiltere Premier Lig'e yükseldi.


İngiltere Championship'te ligin bitimine beş hafta kala Norwich City, şampiyonluğunu garantiledi ve geçtiğimiz sezon veda ettiği Premier Lig'e geri döndü. City, 2021-2022 sezonunda Premier Lig'de mücadelede edecek.


Norwich City'nin geçmiş sezonları şöyle:



2009-2010 - League One


2010-2011 - Championship


2011-2012 - Premier Lig


2014-2015 - Championship


2015-2016 - Premier Lig


2016-2017 - Championship


2019-2020 - Premier Lig


2020-2021 - Championship

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.