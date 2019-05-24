Nostalji bahçelerine çocukları gibi bakıyorlar

Bağcılar Belediyesi'nin Nostalji Bahçeleri, İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edilen kadınlara emanet. Meyve ağaçlarına anne şefkatiyle yaklaşan kadınlar, onlara çocukları gibi bakıp güzelleştirirken verimli büyümelerini de sağlıyor. Nostalji Bahçeleri'nde 6 aydır çalıştığını söyleyen Aslı Altıntop, “Buraya iş gözüyle bakmıyorum. Burası adeta benim evim ağaçlar da çocuklarım gibi oldu. Emeğimi sevgimi onlara veriyorum. Onlar büyüdükçe güzelleştikçe ben de mutlu oluyorum” dedi.

İŞKUR'la imzalanan protokol kapsamında Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 17 kadını işe aldı. Geçici hizmet kadrosuna alınan kadınlar, belediyeye ait hizmet alanlarında 6 ay boyunca çalışacak. Hizmet edecekleri tesislerin başında ise Nostalji Bahçeleri adıyla bilinen Kayısı, Kiraz, Üzüm, Fındık, Ceviz ve Kızılcık bahçeleri yer alıyor. Rabiya Kılıç, Aslı Altıntop ve Ayşe Arslan, her gün gittikleri nostalji bahçelerinde çapalamadan gübrelemeye, sulamadan temizliğe kadar yapılması gereken bütün işleri yaparak ilçe sakinlerinin kullanımına hazır hale getiriyor. İşlerini sevgiyle yapan kadınlar, nostalji bahçelerini hem güzelleştiriyor hem de ağaçların sağlıklı büyümesini ve verimli gelişmelerini sağlıyor. Pırıl pırıl ve muhteşem görüntüsüyle Nostalji Bahçeleri, her mevsim ilçenin en uğrak yerleri haline geliyor.

“İşimi severek yaptığım için de yorulmuyorum”

Kadınlardan en deneyimlisi olan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Aslı Altıntop, “Buraya iş gözüyle bakmıyorum. Burası adeta benim evim ağaçlar da çocuklarım gibi oldu. Emeğimi sevgimi onlara veriyorum. Onlar büyüdükçe güzelleştikçe ben de mutlu oluyorum” dedi.

42 yaşındaki 3 çocuk annesi Rabiya Kılıç ise “Çocukken köyde bu işleri yaparak büyüdüm. Benim için çok kolay ve eğlenceli. Çalışarak hem dinleniyorum hem para kazanıyorum. İş dışında buralara gelip geziyorum” diye konuştu. 36 yaşındaki 3 çocuk sahibi Ayşe Arslan ise şunları söyledi: “Ev hanımıyım. Evde oturmaktansa burada çalışarak evimin ekonomisine katkıda bulunuyorum. İşimi severek yaptığım için de yorulmuyorum” dedi.