İhlas Haber Ajansı

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Nostaljik tramvayda paten kuyruğu

Taksim’de patenleriyle nostaljik tramvayın arkasına tutunan gençler kuyruk oluşturdu.

Taksim'de patenleriyle nostaljik tramvayın arkasına tutunan gençler kuyruk oluşturdu. Patenli gençler tramvayın arkasında tehlikeli hareketler sergileyerek İstiklal Caddesi'ne kadar yollarına devam etti.


Taksim'de bir grup patenli genç, Taksim'in simgelerinden olan nostaljik tramvayın arkasına asılarak kuyruk oluşturdular. Tramvayın hareket etmesiyle birlikte tehlikeli yolculuklarına başlayan gençler, İstiklal Caddesi'ne kadar tramvayla birlikte ilerleyerek gözden kayboldu. Gençlerin o esnada kameraya poz vermesi ise dikkat çekti.

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