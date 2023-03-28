Now Aesthetic kurucusu Melik Yağmur: "Yurtdışından gelenler sıklıkla zirkonyum kaplama tercih ediyor"

Now Aesthetic ve Now Hair Time markalarının kurucusu Melik Yağmur, saç ekim sektöründe yakaladığı başarıyı diş estetiği alanında da devam ettirmek istediğini söyledi.

Yağmur, yurtdışından ağırladıkları hastaların sıklıkla zirkonyum kaplama tercih ettiğini belirterek, “Zirkonyum son yıllarda gülüş tasarımlarında en sık kullanılan uygulamalardan biridir. Hastalarımızın yeme ve içme alışkanlıkları sebebiyle dişlerinin renginin değişmesi ya da çiğneme ve dışarıdan alınan bir darbe sonucu dişlerinin mevcut formunun bozulması gibi sebepler sonucunda tercih edilen bir tedavidir. Zirkonyum kaplama işlemi sonrası hastalar gündelik hayatlarına kısa sürede dönebilir. Now Aesthetic olarak yurtdışından gelen hastalarımıza kısa sürede kalıcı bir gülüş sağlıyoruz. Gülüş tasarımı ile 4 gün içerisinde beyaz, sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olmak mümkün” şeklinde konuştu.

Yağmur, zirkonyum kaplamanın yapısıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Sentetik bir madde olan zirkonyum oksitten yapılmaktadır. Son derece güçlü ve dayanıklı olduğu için uzun ömürlü olup hastanın kullanmak istediği diş rengine göre üretilerek, dişin ön yüzeyine yapıştırılır."

Hastalara şeffaflıkla tüm bilgileri verildiklerini aktaran Yağmur, zirkonyum kaplamanın zararlı olup olmadığı konusunda şunları söyledi: “Her tedavide olduğu gibi yapılan işlem doğru bir şekilde yapıldığı sürece vücuda herhangi bir zararı yoktur. Buradaki önemli nokta işlemin doğru kişiler tarafından yapılmasıdır. Alanında uzman deneyimli ve tecrübeli doktorlarla çalışıldığında, yaşanacak herhangi bir problem yoktur. Diş estetiği operasyonlarında hiçbir hastamız yaptırdığı işlemle alakalı bir problem yaşamadı. Saç ekiminde bugüne kadar nasıl profesyonel ve titiz bir şekilde çalıştıysak Now Aesthetic ile birlikte dental tedavi isteyen hastalarımıza aynı kalitede bir hizmet sağladığımızdan emin olabilirler."