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N'Sakala 6 dakikada 2 sarı kart gördü!

Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 21.

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 21. dakikasında Fabrice N'Sakala, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 15. dakikasında kaptırdığı bir top sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında Konyaspor hücumunu kestiği gerekçesiyle ilk sarı kartını gören N'Sakala, ikinci sarı kartını ise takımıyla birlikte hücuma çıktığı sırada gördü. Josef'in araya girdiği topu kapmak için hamle yapan N'Sakala, Jevtovic'e kayarak yaptığı müdahalenin ardından 6 dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyun dışında kaldı.

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