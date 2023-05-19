Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

NBA Batı Konferansı finali ikinci maçında Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 108-103'lük skorla yenerek seride 2-0 öne geçti. Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı.

NBA'de play-off heyecanı tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinin ikinci maçında Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 108-103 maplup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Jokic bu maçtaki performansıyla, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Ev sahibinde Jamal Murray, 37 sayı ve 10 ribaund, Michael Porter Jr. da 16 sayı ve 7 ribaundla katkı verdi. Lakers'ta ise LeBron James ve Austin Reaves'ın 22'şer sayısı ile Rui Hachimura'nın 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Serinin üçüncü maçı, 21 Mayıs'ta Lakers'ın sahasında oynanacak.