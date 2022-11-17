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Nükhet Duru caz rüzgarı estirdi

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru ‘Nünü Caz Söylüyor’ isimli konserle İş Kuleleri Salonu’nda sevenleriyle buluşuyor.

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru ‘Nünü Caz Söylüyor' isimli konserle İş Kuleleri Salonu'nda sevenleriyle buluşuyor.


Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Nükhet Duru, İş Sanat'a özel ‘Nünü Caz Söylüyor' isimli konseriyle İş Kuleleri Salonu'nda sevenleriyle buluşuyor.


Caz üyelerinin önemli isimlerinden Sabri Tuluğ Tırpan, Volkan Öktem ve Eylem Pelit'in bir araya geldikleri POW Trio ile gitarist Cenk Erdoğan'ın konserde barındırdığı Nükhet Duru, Melankoli, Sevda, Anılar gibi sevilen şarkılara seslendirdi. Caz standartlarının halk türküleriyle harmanlandığı konser seyircileri tarafından ayakta alkışlandı.

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