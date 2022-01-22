Numan Kurtulmuş “2022 Kudüs Yılı” açılış programında konuştu

Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği '2022 Kudüs Yılı' açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak ve asla yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir” dedi.

Milli Türk Talebe Birliği, İstanbul Cağaloğlu'nda bulunan Genel Merkez binasında '2022 Kudüs Yılı' açılış programı düzenledi. Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programın devamında sinevizyon gösterisi izlendi. Grup İslami Direniş, Kudüs ile ilgili yazılan şarkıları söyledi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Birlik Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci, MTTB Genel Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, siyasi isimler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Kudüs turnusol kağıdı gibidir”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Kudüs bir başka özelliğiyle turnusol kağıdı gibidir. Öncelikle Kudüs'e baktığınız zaman Kudüs'ün nasıl yönetildiği dünyanın hangi sistem, hangi şartlar içerisinde yönetildiğinin çok açık göstergesidir. Kudüs'e bakarsanız dünyanın hakkaniyet, adalet içerisinde mi yoksa zulüm, çatışma içerisinde mi yönetildiğini dünya sisteminin genel çelişkilerini tarih boyunca Kudüs'e bakarak görmeniz mümkündür. Ayrıca Kudüs'e bakarsanız Müslüman halkların genel durumunu da görürsünüz” dedi.

“Kudüs'e sahip çıkacağız”

Kudüs bilincinden söz eden Kurtulmuş, “Kudüs'ü kendi bilincimizin en önemli unsurlarından biri haline getireceğiz. Kudüs bilincine sahip olmak Kudüs'ü bizim ilk mektebimiz olarak kabul etmektir. Hem tarihsel derslerini çıkaracağız. Hem tarihte ortaya koyulan büyük ahlak abidelerini, adalet ve hakkaniyet unsurlarını ortaya koyarak Kudüs'e sahip çıkacağız. Kudüs'te yaşayan bazı Hristiyanlarda kendilerine nasıl baskı yapıldığını dünya kamuoyuyla paylaşıyorlar. Zaman zaman onların da baskı altında olduğunu biliyoruz. Bütün insanlığa, eğer insanlık dersi verilecekse, barış dersi verilecekse, hukuk dersi verilecekse o dersin verildiği yer de, mektep de Osmanlı barış düzenin hakim olduğu Hz. Ömer efendimizden aldığımız o mirasla birlikte herkesi birlikte yaşattığımız Kudüs mektebinin bize öğrettikleridir” diye konuştu.

“Ayasofya, bizim neslimizin görmüş olduğu bir zafer tablosudur”

Ayasofya'nın ibadete açılmasının Mescid-i Aksa için bir işaret olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Allah'a çok şükür Ayasofya'nın özgürlüğüne kavuşması, zincirlerinden kurtulması ve Ayasofya'nın Müslüman milletimizin ve insanlığın ortak mirası olarak kıyamete kadar Müslümanların ibadetine açık tutulması bizim neslimizin görmüş olduğu bir zafer tablosudur. Bunun kıymetini bileceğiz. Ayasofya'nın zincirlerinden kurtulması hiç şüphesiz Mescid-i Aksa'nın da zincirlerinden kurtulmasının, özgürleşmesinin bir işaretidir, bir adımıdır, bir sembolüdür. İnşallah sizin nesliniz onu da göreceksiniz” dedi.

“Dünya barışın kapısı Orta Doğu barışıdır”

Filistin meselesinin çözümü hakkında konuşan Kurtulmuş, “Müslüman hassasiyete sahip olmayan başka milletlerden de insanlar var. Eğer barışa karşı hassasiyeti olan, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi ırktan olursa olsun. Barışı, adaleti, hakkaniyeti savunan insanlar mutlaka yeryüzünde çok sayıda var. Dünya barışın kapısı Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının anahtarı ise Filistin meselesinin hakkaniyetle çözülmesidir. Filistin meselesi adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülmedikçe asla Orta Doğu'nun barış kapısı açılmayacak ve asla yeryüzünde barış tesis edilemeyecektir” dedi.