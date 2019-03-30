Numan Kurtulmuş: "Bugün final noktasını koyduk, yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız"

İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen ‘Büyük Sevgi Yürüyüşü'nün ardından halka hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Zeytinburnu'nda hakikaten Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi çok güzel bir çalışma süreci geçirdiniz. Bugün de final noktasını koyduk. Yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız. Ömer Arısoy'u Zeytinburnu belediye başkanı olarak seçerek yeni dönemde Ya Allah Bismillah diyerek yola çıkmasını sağlayacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu'ndaki Büyük Sevgi Yürüyüşü'nün ardından 15 Temmuz Meydanı'nda binlerce vatandaşla bir araya geldi. Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'a destek istedi. Zeytinburnu'nda seçim çalışmalarının finalini yaptıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız. Ömer Arısoy'u Zeytinburnu belediye başkanı olarak seçerek yeni dönemde Ya Allah Bismillah diyerek yola çıkmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Ömer Arısoy belediye başkanı olduğu zaman ondan hiçbir şey sekmez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuşmasında, "Bizim bir artımız var. Ömer Arısoy Bey'i iyi tanıyorsunuz. Tanımayanlar da kampanyada iyi tanıdı. Ömer Bey'i ben 25 senedir tanırım. Çalışkan, işini koparan alan Türkiye'nin meselelerini bilen, Zeytinburnu'nu gayet iyi tanıyan, devlette işin nasıl yapılabileceğini gayet iyi bilen tecrübeli bir kardeşimizdir. Bu kampanya sırasında da gördüm ki siyaseti de gayet iyi biliyor. İnşallah Ömer Arısoy belediye başkanı olduğu zaman ondan hiçbir şey sekmez" diye konuştu.

"Sandıkları patlatacağımızdan en küçük bir şüphem yok"

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Ben başından itibaren katkı veren, emek veren hanım kardeşlerime, genç kardeşlerine, bütün teşkilat mensuplarına ve Zeytinburnulu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle, katkılarıyla, çalışmalarıyla yarın bu saatlerden biraz sonra burada zaferi kutlamak mümkün olacak. Biz iyi niyetle ve samimiyetle yola çıktık. Başından itibaren inanmadığımız hiçbir şeye söylemedik. Bütün derslerimize çalıştık. Zeytinburnulu hemşehrilerimiz, komşularımız ve kardeşlerimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Yarın da sandıkları patlatacağımızdan en küçük bir şüphem yok" şeklinde konuştu.