ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 57'nci Genel Kurulunda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, “Cumhuriyet tarihimizin en önemli eğitim kurumu İmam Hatip Liseleridir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 57. Genel Kuruluna katıldı. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde geçekleştirilen genel kurulda imam hatiplilere hitaben bir konuşma yaptı.

“Toplumsal bütünleşme haline getirmeden yol alabilmesi mümkün değildir”

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş konuşmasında, “İmam Hatip meselesi bir milletin tekrar kökleriyle bütünleşmesi, bağlarını kuvvetlendirmesi meselesidir. İkincisi, bir milletin yeniden büyük iddialarını hatırlaması, o iddiaların üzerinden büyük bir medeniyet mücadelesini kaldığı yerden başlatması için başlamış olan bir adımdır. Bizim gibi büyük milletlerin iddiası ve iradesi olmadan, bu iddia ve iradeyi de bir toplumsal bütünleşme haline getirmeden yol alabilmesi mümkün değildir. Yeniden güçlü Türkiye olma idealini, yeniden büyük bir medeniyeti inşa etme idealini büyük bir iradeyle ortaya koyan geçmişlerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet tarihimizin en önemli eğitim kurumu İmam Hatip Liseleridir”

Kurtulmuş, “İmam Hatiplerle ilgili olarak söyleyeceğimiz üçüncü önemli mesele ise İmam Hatiplerin Türkiye sosyolojisine etkisidir. Bu çerçevede işin siyasi tarafını bir tarafa bırakarak konuşuyorum. İmam Hatip Liselerinin her biri kuruldukları yerde, o ilin, o ilçenin sosyolojisini değiştirmiş, bu iddiayla, iradeyle ve tarihsel kökleriyle o yöre halkının bütünleşmesini sağlayacak önemli bir toplumsal kurum haline gelmiştir. Bu anlamda Türkiye sosyolojisini derinden etkileyen Cumhuriyet tarihimizin en önemli eğitim kurumu İmam Hatip Liseleridir. Bu anlamda sosyolojiye büyük etkileri olmuştur” dedi.