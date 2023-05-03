Numan Kurtulmuş: “Dünya devi olmaya aday bir Türkiye'yi 7 tane ortak noktası olmayan insanlar, 7 kişi nasıl yönetecek”

AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Karadenizli Hemşehriler Buluşması'nda yaptığı konuşmasında, “Kaldı ki 85 milyonluk koskoca Türkiye'yi, dünya devi olmaya aday bir Türkiye'yi 7 tane ortak noktası olmayan insanlar, 7 kişi nasıl yönetecek? Aslında teklif ettikleri istikrarsız ve güvensiz bir yönetim şeklidir” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Nikah Sarayı'nda düzenlenen Çekmeköy Karadenizli Hemşehriler Buluşması'na katıldı. Kurtulmuş'a AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da eşlik etti.

“Bu seçim istikamet tayini seçimidir”

Numan Kurtulmuş, “Önümüzdeki seçim tam manasıyla asrın seçimidir. Türkiye'nin siyasi tarihinde 14 Mayıs tarihinin ne kadar önemli oluğunu bu salonda bulunan herkes biliyor. Seçim 14 Mayıs'ta yapılma kararı verilince muhalefet '14 Mayıs Türkiye'de yeter söz milletin dönemiydi, siz bunu nasıl kullanacaksınız' dedi. Biz de 14 Mayıs rahmetli Menderes ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemine, tek parti faşizmine karşı yeter söz milletindir dediği bir seçimdir. O seçimden bugüne 73 yıllık süre içerisinde darbe dönemlerini dışarıda bırakırsak CHP zihniyeti bu memlekette iktidar olamadı, sadece rahmetli Ecevit'in kısa bir iktidar dönemi hariç. 73 sene sonra yeniden bir 14 Mayıs'tayız. bu 14 Mayıs'ta da ‘yeter söz de karar da gelecek de milletin' diyerek Türkiye Yüzyılının kapılarını açıyoruz. Bu seçim bu anlamda tarihi bir seçim olacak. Bu 73 yıl çok partili siyasi hayatımızda maalesef çok zor günler geçirdik. 5 darbe oldu, 1 darbe teşebbüsü oldu, 15 Temmuz. Bu millet darbelere karşı hep milli iradenin yanında oldu. Darbeciler ne istediyse tersini yaptı.

Bu seçim istikamet tayini seçimidir. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden, bu istikamette, bu yolda istikrar ve güven, yönetimde bir istikrar söz konusudur. Yönetimde istikrarın, hızlı karar almanın ne sonuçlar doğurduğunu pandemi sırasında hep beraber gördük. Bunları anlatacak değilim. Ama diğer tarafın teklif ettiği istikamette ne var? Orada da çift başlılık, hatta çok başlılık var. Ne diyorlar? '4-5 tane genel başkan cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.' Yetmez iki tane daha. Yedi tanesi bir araya gelecekler. Türkiye'nin bütün meselelerine karar verirken böyle yuvarlak masada bir araya gelip 7 yamalı bohçanın ortakları karar vererek, ne adım atacaklarını tespit edecekler. Şunu zaten biliyoruz. Bunların hiçbirisinin ortak 7 tane cümlesi yoktur ki hangi konuda bir araya gelip de ortak karar alacaklar? Bir tek ortak noktaları var, Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Şu Çekmeköy'ün arka sokağında köşe başındaki bakkalı bile 7 kişi beraber yönetemezsiniz. Kaldı ki 85 milyonluk koskoca Türkiye'yi, dünya devi olmaya aday bir Türkiye'yi 7 tane ortak noktası olmayan insanlar, 7 kişi nasıl yönetecek? Aslında teklif ettikleri istikrarsız ve güvensiz bir yönetim şeklidir. Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Sezer'in kafasına anayasa kitapçığı atmasıyla Türkiye'de krizler yaşandı. Aynı partiden gelmelerine rağmen Demirel ile Çiller arasındaki fikir ayrılıkları, Türkiye'yi çok önemli badirelerin içine sokmadı mı? Dolayısıyla bir tarafta istikrar ve güven, diğer tarafta çok başlılık ve yönetememe durumu var” dedi.

Kurtulmuş, “Kızılelma yapılmaya başlandığında bu yedi yamalı bohçanın ortakları ne dediler? ‘bu teneke bu uçmaz' dediler. TEKNOFEST'te 2,5 saat milletin arasına girdim. Keşke daha vaktim olsa da akşama kadar kalsaydım. Yüz binlerce insan, yaşlı dedeler, teyzeler, ufacık çocuklar, pusetlerde çocuklar. Üç yüz küsur bin takım bu teknoloji festivalinde yarıştı. Yüzlercesi Hakkari'den, Şırnak'tan katıldı. Gelin, birlikte milletin şu sevincine ortak olsanız ya. Bırakın ortak olmayı, adam ne diyor? 'İHA'lar, SİHA'lar, yeni JİTEM'dir' diyor. Çünkü rahatsızlık duyuyorlar. SİHA'lar, İHA'lar, terör örgütlerinin başında her türlü imkanları kullanarak onların hareket etmesini önlüyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Kurtulmuş, “Bu yedi yamalı bohçanın ortaklarından biri ne dedi? ‘Bunu çıkarmak çok pahalı olur, biz gidelim elin gavurundan alalım daha ucuz olur' dedi. Elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz. Elin gavuru istesen de istediğin zaman sana onu vermeyebilir. Şimdi Allah'a çok şükür Türkiye kendi doğal gazını çıkartıyor mu? Türkiye kendi çıkarttığı doğal gazı bir yıl vatandaşına ücretsiz olarak verebiliyor mu? Şunu söyleyeyim parantez içerisinde. Bu bir yıl ücretsiz olarak verme meselesi sadece bir göstergedir. Allah nasip eder, Türkiye kendi doğal gazını, dün Gabar'da petrol bulundu, kendi petrollerini çıkarmaya başlarsa, yani yıllardır elin oğlunun bize koyduğu ambargoları aşarak, bu alandaki başarıyı sağlarsa Türkiye olarak, sadece geçen yıl için söylüyorum, 96,6 milyar dolar enerjiye para verdik. Şimdi bu para bizim cebimizde kalacak. Bu ne demektir? Türkiye, şu anda 10 bin dolarlar seviyesinde, Allah'ın izniyle 5 yıl sonra 16 bin dolar seviyesinde üst gelir grubu olan bir ülke haline geleceğiz. Bunun için de doğal gazımızı da bulmaya devam edeceğiz” dedi.