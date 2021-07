Numan Kurtulmuş, “Milli Savunma Sanayi'nde güçlenmemiz ile Ayasofya'nın ibadet açılmasında birebir ilişki vardır”

Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa'yı vefatının 100'üncü yılında Zeytinburnu'nda düzenlenen bir sempozyumla anıldı. Sempozyumunda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ayasofya'yı nasıl açabiliriz diye endişe eden bir zihniyete sahip olsaydık, Milli Savunma Sanayi'nde de bu noktalara gelebilmemiz mümkün olmazdı” dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa'yı vefatının 100'üncü yılında düzenlediği bir sempozyumla andı. Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumu, kültür dünyasının seçkin isimleri ile akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla yapıldı. Sempozyumda, Said Halim Paşa'nın yaşam öyküsü, siyasi ve ilmi kişiliği, entelektüel birikimi, Türk modernleşmesi ve İslam düşüncesi üzerine yaptığı tespit ve teşhisler çeşitli yönlerden ele alındı. Altı oturumdan oluşan sempozyumda, 30 isim Said Halim Paşa'ya dair duygu ve düşüncelerini, onun sosyal ve siyasi fikirlerine dair değerlendirmelerini paylaşıldı. 2-3 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sempozyuma ilk gün kısıtlı sayıda katılımcı alındı. İkinci gün ise çevrim içi olarak devam edilecek. Sempozyumunda Ayasofya Camii ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'yı nasıl açabiliriz diye endişe eden bir zihniyete sahip olsaydık, Milli Savunma Sanayi'nde de bu noktalara gelebilmemizin mümkün olmayacağını ifade etti.

“Milli Savunma Sanayi'nde güçlenmemiz ile Ayasofya'nın ibadet açılmasında birebir ilişki vardır”

Ayasofya Camii ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Türkiye eğer Milli Savunma Sanayi'nde güçlü bir şekilde adımlarını atıyorsa, Türkiye bir taraftan Uzay Sanayi ile ilgili çalışmalarını yapıyorsa, Türkiye her alanda kendi milli yerli üretiminde yeni bir kalkınma hikayesini yapmaya gayret ediyorsa hiç şüphemiz yoktur ki bundaki en temel aktör kendi köklerimiz ve kendi medeniyetimiz üzerinde yükselebilmemizdir. Kestirmeden konuyu özetlemek bakımından söylemek isterim. Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlenmesi ile Ayasofya'nın ibadet açılmasında birebir ilişki vardır. Ne demek istiyorum elin oğlu ne der acaba, bize batılılar ne der, Ayasofya'yı nasıl açabiliriz diye endişe eden bir zihniyete sahip olsaydık, Milli Savunma Sanayi'nde de bu noktalara gelebilmemiz mümkün olmazdı” şeklinde konuştu.

“Osmanlı İmparatorluğu'nun en kritik döneminde sadrazamlık yapmış devlet adamı”

Sempozyumda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün yine önemli bir sempozyum için bir aradayız. Osmanlı İmparatorluğu'nun en kritik döneminde sadrazamlık yapmış mümtaz bir devlet adamını, Said Halim Paşayı Tarık Buğra sempozyumumuzun başlığını ödünç alarak söylersek hatırlayıp yeniden bulmak için. Mehmed Akif'e göre Said Halim Paşa ümmetin en büyük mütefekkirlerinden biridir. Celal Nuri onun batıyı birçok ecnebiden daha iyi bildiğini söyleyerek şöyle der, “Eserleri insanı tefekküre sevk eder, insan bunların arasından birden bir ipucu bulur, en yeni fikirlere kadar gider.” Eşref Edib'e göre ise Paşa eserlerini mütefekkir tabaka için yazmış, onlarla hasbihal etmiştir, koyduğu düsturlar beynelmilel, İslam âlemine şamil bir mahiyeti haizdir. Şehadetinin 100. yılında Said Halim Paşayı, üstlendiği rol ve hizmetler, entelektüel birikimi, Türk modernleşmesi ve İslam düşüncesi üzerine her zaman konuşulması, tartışılması gereken tespit ve teşhisleriyle ve döneminin fikir ve siyasi ortamıyla birlikte ele almak şüphesiz ufkumuzu genişletecektir. Onun Cemiyet-i Akvam kurulurken dile getirdikleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 Eylül'ünde Birleşmiş Milletler'deki konuşması başta olmak üzere pek çok hitabında yankılanmıştır. Sözlerime son verirken, Said Halim Paşayı hürmet ve rahmetle yad ediyor, sempozyunumuzu şereflendirdiğiniz için sizlere ve düzenlemede emeği geçen mesai arkadaşlarıma şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum” dedi.