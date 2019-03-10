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Numan Kurtulmuş Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sancaktepe’de vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sancaktepe'de vatandaşlarla buluştu. Kurtulmuş'a Sancaktepelilerin ilgisi büyük oldu.


AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala Sancaktepeli vatandaşlarla buluştu. Samandıra Meydan'da AK Parti seçim standına uğrayan Kurtulmuş, orada bulunan vatandaşları AK Parti'ye üye yaptı. Numan Kurtulmuş daha sonrasında MHP ve CHP seçim stantlarına da uğrayarak vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kurtulmuş'a Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü eşlik etti. Sancaktepelilerden Av. Şeyma Döğücü ve AK Parti'ye destek isteyen Numan Kurtulmuş'a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Sancaktepeli vatandaşlarla tek tek selamlaşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, programı nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederek Samandıra'dan ayrıldı.

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