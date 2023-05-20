AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur. Millete karşı siyasi sorumluluğumuzdur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çaylar bizden muhabbet sizden" adlı programa katıldı. Çekmeköylü kadınlarla gençlik yılları ve aile hayatıyla ilgili sohbet eden Kurtulmuş, seçim sonrası yürütülecek projelerle ilgili bilgiler de aktardı.

"Yetkiyi verecek olan onlar değil, millettir, halkımızdır, sandıklardır"

Türkiye'nin dünyadan kendisine verilen talimatları dinleyen bir ülke olmadığını belirten Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu Batı'ya dönüyor ya bu işi bana versinler diyor ya. Yetkiyi verecek olan onlar değil, millettir, halkımızdır, sandıklardır. Kılıçdaroğlu biz Batı'nın sağlam bir üyesiyiz. NATO'nun güçlü bir müttefikiyiz. Biz Türkiye'yi Batı'ya göre hizalayacağız diyor. Biz de diyoruz ki; Türkiye'yi, Türkiye eksenine göre hizalayacağız. Yani Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor. Biz bu istikamette yürüyeceğiz. Sözü güçlü, gücü tesirli, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı, hayırlı olsun. Güvenle, istikrarla bu yolu devam ettireceğiz” diye konuştu.

"Türkiye'ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur"

Kurtulmuş konuşmasının devamında, “Kadınların talepleri, AK Parti'nin masasındadır, gündemindedir. Kadınların toplumsal hayata katılmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur. Millete karşı siyasi sorumluluğumuzdur. Ayrıca ev hanımlarına emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz” dedi.