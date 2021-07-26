Milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilen Nur, final şansını kaybetti. McPherson'ın, Hırvat Matea Jelic'e 15-4 yenilmesiyle repesajdan bronz madalya umudunu da yitiren Nur, böylece Tokyo 2020'ye veda etmiş oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenildi. Böylelikle final şansını kaybeden Nur'un bronz madalya alabilmesi için McPherson'ın, finale çıkması gerekiyordu. Fakat ABD'li sporcu da Hırvat Matea Jelic'e 15-4 kaybedince Nur Tatar, Tokyo Olimpiyatları'na veda etti.

Bilal Çiloğlu ve Batuhan Çiftçi de elendi

Boksta erkekler 52 kiloda Batuhan Çiftçi, son 32 turunda elendi. Çiftçi, Özbek Shakhobidin Zoirov'a 5-0 kaybetti. Judoda erkekler 73 kiloda da Bilal Çiloğlu, son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Ono'ya yenilince organizasyona veda etti.