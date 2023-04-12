Nurullah Genç Esenyurtlulara duygu dolu anlar yaşattı

Dr. Nurullah Genç, Esenyurt'ta okurlarıyla buluştu. Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği ‘Ramazan Söyleşileri' etkinliğine konuşmacı olarak katılan yazar, şiirleri ile dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'i okurlarıyla bir araya getirdi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sohbete vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda okurlarına yağmur, ‘Siyah gözlerine beni de götür, Rüveyda ve Gülümse şiirlerini okuyarak, anılarını anlatan Genç, Esenyurtlulara sanat dolu dakikalar yaşattı. Konuşmasında hiçbir insanın kalbinin kırılmaması gerektiğini vurgulayan Nurullah Genç, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve şiirlerini yazarken yaşamının hangi bölümünden esinlendiğini de anlattı. Vatandaşlar ile sohbet eden Genç, okurlarına kitaplarını da imzaladı.

“Kültür ve medeniyet paylaşıldıkça çoğalır”

Kültür ve medeniyetin paylaşıldıkça çoğalacağına vurgu yapan Genç şöyle konuştu: Bizleri kalbinize misafir ettiniz. Son derece mutlu olduk. Nezih bir izleyici karşısında 1 saate yakın şiir okuma fırsatım oldu. Şiirlerin hatıralarını da okurlara anlattık. Kültür medeniyet paylaşıldıkça çoğalır. Biz, güzellikleri paylaşan ve güzellikleri çoğaltan herkese kapımızı açmak ve onlara doğru koşmak zorundayız. Bu manada tekrardan bizleri buraya davet eden Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ediyorum.”