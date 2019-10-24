Nutuk Yıldızı Gösterisi 28 Ekim Caddebostan Kültür Merkezi'nde

Araştırmacı ve Yazar Alp Armutlu'nun 2 yılda yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ederek 30'un üzerinde ilde araştırma yaparak hazırladığı Nutuk Yıldızı Gösterisi'nin 12'ncisini 28 Ekim Pazartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Nutuk, 1919-1927 yılları arasında olayları konu edinen ve Kurtuluş Savaşı yıllarını detaylı olarak bizlere sunarak o dönemde neler yaşandığını gözler önüne seriyor. Yaptığı araştırmalar sonucu, Nutuk'u içindeki yıldız ile anlatmaya karar veren Araştırmacı ve Yazar Alp Armutlu, geçmişin izlerini unutmamak ve geleceği daha iyi anlamak için Nutuk Yıldızı Gösterisi'ni hayata geçirdi.

Kocatepe'ye yapılan ziyaret ve sonrasında ortaya çıktı

Alp Armutlu'nun 2008 yılında Kocatepe'ye yaptığı ziyaret ile başlayan Kurtuluş Savaşı'nı araştırma deneyiminin son 3 yılda farklı bir boyut kazanmasıyla ortaya çıkan gösteri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'daki ayak izlerini takip etme fırsatı sunuyor. 2 bölümden oluşan Nutuk Yıldızı Gösterisi'nde, Kurtuluş Savaşı yıllarının bilinmeyenleri anlatılıyor. Nutuk'ta yazılanların altını çizilerek anlatıldığı gösteri, Milli Mücadele döneminde ne kadar zorlu bir yoldan geçildiği bilgisi veriliyor.

2 yılda yaklaşık 10 bin kilometre yol kat etti

Bugünümüzü inşa eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaşadığı sıkıntılara değinen gösteri, her yaştan insana hitap ediyor. Araştırmacı ve Yazar Alp Armutlu, 2 yılda yaklaşık 10 bin kilometre ile 30'un üzerinde ili gezdi. 28 Ekim 2019 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 9 Kasım 2019'da ise Deniz Müzesi'nde gerçekleşecek. Nutuk Yıldızı Gösterisi'nin biletlerine Biletix'in internet sitesinden satışa çıktı.