İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

O Classico'da Benfica ile Porto karşılaşacak

Portekiz’in en önemli maçı O Classico’da Benfica ile Porto yarın Estadio Da Luz’da karşı karşıya gelecek.

Portekiz'in en önemli maçı O Classico'da Benfica ile Porto yarın Estadio Da Luz'da karşı karşıya gelecek.


Portekiz'in en önemli maçı O Classico'da bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden lider Benfica, ikinci sıradaki ezeli rakibi Porto'yu Estadio Da Luz'da konuk edecek. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadeleye 10 puanlık farkla giren Benfica, maçı kazanıp geri sayıma geçmek isterken, Porto da kazanıp rakibi üzerindeki baskıyı yükseltmek istiyor. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.