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"O Gün'ün Gazeteleri" Büyükçekmece'de sergilendi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği gün olan 10 Kasım 1938 tarihli ve her yıl 10 Kasım’da çıkan gazeteler Büyükçekmece’de sergilendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği gün olan 10 Kasım 1938 tarihli ve her yıl 10 Kasım'da çıkan gazeteler Büyükçekmece'de sergilendi.



Efemera Kolleksiyoncusu Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun koleksiyonunda yer alan “O Gün'ün Gazeteleri” isimli sergi, Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümünde Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda açıldı.



Tarihsel süreci anlattı


Serginin açılış törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu, sergide yer alan gazeteler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait hatıra ve objelerin tarihsel süreci hakkında davetlileri bilgilendirdi.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sulaoğlu'na teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti. Sergi 15 Kasım Pazar akşamına kadar açık kalacak.

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