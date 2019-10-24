Obezite tedavisinde Endobariyer Tekniği

Dr. Emin Ersoy, "EndoBariyer tekniğiyle ilgili henüz detaylı klinik çalışma sonuçları olmamasına rağmen ilk sonuçlar olumlu ve uygulanabilir görülüyor. Obezite ile mücadelede uygulanan yöntemler arasında cerrahi dışı bir alternatif teknik olması nedeni ile önemli fakat cerrahinin yerini alacağını söyleyemeyiz" dedi.

Obezite ve diyabet tedavisinde önerilen EndoBariyer tekniğinin hastalar üzerindeki etkilerine dair yürütülen araştırmanın sonuçları, 55. Yıllık Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği toplantısında açıklandı. Dr. Emin Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, dünya genelinde, 422 milyon kişinin diyabetle yaşadığını belirterek, "Bunların yüzde 90'ını tip2 diyabetliler oluşturuyor. Yılda 3.7 milyon kişi diyabete bağlı gelişen yüksek kan şekeri nedeniyle hayatını kaybediyor. 2030 yılında diyabetin ‘en çok öldüren' hastalıklar arasında 7. sırada olması bekleniyor. Geçtiğimiz ay İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 55. Yıllık Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği toplantısında, tip2 diyabet hastalarına uygulanan EndoBariyer işleminin hastalar üzerindeki etkilerine değinildi. İngiliz Klinik Diyabet Uzmanları Derneği tarafından yürütülen ‘Dünya genelinde EndoBariyer uygulamasının risk ve yarar değerlendirmesi' araştırmasının sonuçlarını Freiburg Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabet Anabilim Dalı Başkanı Dr. Katharina Laubner açıkladı. Araştırma kapsamında sekiz farklı ülke ve 28 sağlık merkezinden alınan bilgilerle 871 hasta değerlendirildi" ifadelerinde bulundu.

"Cerrahinin yerini alacağını söyleyemeyiz"

Araştırmaya göre, EndoBariyer tedavisi alan hastaların kan şekeri seviyelerinin yüzde 1.2 düşerken, ortalama 13.7 kilo verdiklerini aktaran Ersoy, "Ayrıca kardiyovasküler risklerinde de azalma görüldü. EndoBariyer, obezite ve diyabetin tedavisinde cerrahi dışı uygulanmaya başlayan yeni yöntemlerden biridir. Endoskopi ile müdahale edilmesi ve operasyona gerek bırakmaması bir avantajdır. Endoskop ile mideye bakılırken, midenin çıkış deliğinden itibaren 50-60 cm'lik ince bağırsak kısmına, şeffaf bir tüp yerleştiriliyor. Bu tüp, gıdaların emilimine engel olarak hastanın kilo vermesini sağlıyor. İşlem sırasında hasta sedasyon ile anestezi altındadır ve hiçbir şey hissetmez. Henüz detaylı klinik çalışma sonuçları olmamasına rağmen ilk sonuçlar olumlu ve uygulanabilir görülüyor. Obezite ile mücadelede uygulanan yöntemler arasında cerrahi dışı bir alternatif teknik olması nedeni ile önemli fakat cerrahinin yerini alacağını söyleyemeyiz" dedi.

'EndoBariyer nedir'

EndoBariyer, vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan, ilaç veya diyet yardımıyla kilo veremeyen, tip 2 diyabet hastalarına öneriliyor. Özellikle tip2 diyabet hastalarına uygulanan, kilo ve şeker kontrolü sağlayan bir operasyondur. Hafif sedasyon altındaki hastaya endoskopik olarak uygulanan teknik, özel bir bariyerin mide çıkışına entegre edilmesiyle gerçekleşir. Hormon salgısını düzenleyen EndoBariyer ile hasta tip2 diyabetin semptomlarını yaşamaz. Altı 6 ay boyunca etkili olan EndoBariyer, daha sonra yine endoskopik yöntemle çıkarılır.