Obradovic: “Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum”

Üst üste beşinci kez Euroleague Final Four'unda olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün bir parçası olduğu için de mutlu olduğunu söyledi.

İspanya'nın Vitori Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four öncesi Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda medya günü düzenledi. Medya gününe Başantrenör Zeljko Obradovic, Genel Menajer Maurizio Gherardini ile oyuncular Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas katıldı.

Gherardini: “Sezon için en heyecanlı an”

Final-Four'u sezonun en heyecanlı anı olarak değerlendiren Maurizio Gherardini, “Final-Four haftasını yaşamaya hazırlanıyoruz. Sezon için en heyecanlı an. Beş yıl üste üste olması çok güzel bir duygu. Buraya ulaşmak başarının simgesidir. En iyi takımlarla oynayacaksınız. Sezon başında herkes Dörtlü Final'i hedefliyor ancak en iyi takımlar kalıyor. Şu an tam anlamıyla Dörtlü Final'in keyfini yaşamak istiyorum” açıklamalarını yaptı.

“Çok büyük gelişim geçirdik”

Obradovic ile birlikte sarı-lacivertli kulüpte tekrar bir araya gelmenin kendisi için ne ifade ettiğinin sorulması üzerine Gherardini, “Çok özel bir yolculuk oldu. NBA'de çalışırken buraya gelme fırsatım oldu. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ama önümüzde yapacağımız çok şey olacağını gördüm. Önümüzde büyük hedefler vardı. 5 yıla bakınca çok iyi gelişmeler yaşadık. Kulüp çok büyük gelişim geçirdi, taraftar dahi gelişti. Müthiş bir taraftar var ve bu bizim için çok iyi bir şey. Bunun üzerine Obradovic, kendileri de burada Melih, Sloukas gibi oyuncularla birleşip ana bir grup kurunca her şey güzel oluyor” cevabını verdi.

Obradovic: “Oyuncularımı tebrik ediyorum”

Datome ve Lauvergne'nin sakatlıkları nedeniyle İspanya'da yer almayacağını, Kalinic ve Vesely'in durumunun ise önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade eden Zeljko Obradovic, “Sezon başında sakatlık problemleri yaşadık. Biz yine de iyi basketbol oynamanın yolunu bulduk. Oyuncularım çok iyi çalışıyor. Ne kadar problem olsa da bir şekilde yolunu buluyorlar. Mükemmel bir sezon için onları tebrik ediyorum. Üst üste beşinci kez Final Four'da olmak çok güzel bir duygu. Şu an buraya geldik. Çok iyi durumdayız. Sakatlık problemlerimiz var. Bunu en çok antrenmanda yaşıyoruz. Bunun için genç oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Bize çok yardımcı oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımız bu desteği hak ediyor” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum”

Sarı-lacivertli takımda geçirdiği seneler içinde önemli işlere imza attığını söyleyen Obradovic, “Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. 6 yıl önce söz vermiştim; ‘Burası benim evim olacak, başarı için her şeyi yapacağım' diye. Şu anda fena gitmiyoruz. Çok büyük desteğimiz var. Başkanımız olsun herkes bizim iyi olmamız için çalışıyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Yukarı dönüp baktığımızda da neler elde ettiğimizi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Anadolu Efes ile birbirimizi iyi tanıyoruz”

Final-Four'da oynayacakları Anadolu Efes maçına da değinen başarılı koç, “Kalinic ve Vesely'nin durumuna bakmamız gerekiyor. Anadolu Efes ile birbirimizi çok iyi tanıyan iki takımız. 4 ayrı kulvarda karşı kaya geldik. En büyük fark Euroleague'de kadrolar farklı. Herkes olmayacak ama bu demek değil ki biz mücadele etmeyeceğiz. Tabii ki taktikler olacak birbirimizi şaşırtmak için. Biz durumu anlayıp devam edeceğiz. Oyuncularıma her zaman söylüyorum; ‘Sizin bir takım karakteriniz var ve böyle oynamaya devam edin' diye” şeklinde konuştu.

“Anadolu Efes'i tebrik ediyorum”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın; ‘Biz şampiyon olamazsak Fenerbahçe'nin olmasını isterim' şeklindeki söyleminin hatırlatılması üzerine Obradovic, “Türk basketbolu için çok önemli Final-Four'da iki Türk takımının olması. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Barcelona'ya karşı çok zorlu bir Play-off serisi geçirdiler ve orada olmayı hak ettiler. Ergin Ataman'a da aynı dilekleri diliyorum” dedi.

Melih: “Kupayı ülkemize getireceğiz”

THY Euroleague'de şampiyonluğa uzanacaklarına inandığını söyleyen Melih Mahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir sezon geçirdik. Normal sezonu lider bitirdik. Play-off'ta en zor rakiplerden Zalgiris'le eşleştik ve beşinci kez Final Four'a kaldık. Gerçekten mutluyuz, gurur verici. Zorlu bir sezon oldu. Sakatlıklarımız oldu. Final Four öncesi ciddi sakatlıklarımız oldu. Biz üstümüze düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz. Şampiyon olup kupayı ülkemize getireceğiz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim yanımızda olmaya devam etsinler. Taraftarımıza THY Avrupa Ligi kupasını armağan etmek istiyoruz.”

“Olumsuz hava olduğuna inanmıyorum”

Sakatlıklardan dolayı takım üzerinde herhangi bir olumsuz havanın olduğuna inanamadığını dile getiren Mahmutoğlu, “Sadece üzücü hava var. Kimse istemezdi böyle sakatlıklar olsun. Ama biz kendimize inanıyoruz. Kim sahaya çıkarsa çıksın savaşacaktır. Ama negatif hiçbir şey yok. Oynayan oyuncular elinden gelenin fazlasını verecek. Çok daha fazla savaşmamız gerekiyorsa savaşacağız. Sonuçta biz oraya kupayı almaya gidiyoruz” açıklamasında bulundu.

THY Euroleague finalinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin hatırlatılması üzerine ise sarı-lacivertlilerin kaptanı, “Türk halkı için özel bir gün. Takımdaki diğer oyuncular da bunun farkında. Tek hedefimiz o özel günde Türk bayrağını şanlandırmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sloukas: “Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum”

Final-Four'a üst üste 5. defa kaldıkları için mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Kostas Sloukas, “Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sezon boyunca birçok sorunlar yaşadık sakatlıklar açısından. Ama bunları bahane olarak sunmadık. Finale giderken de aynı hedefle yürüyeceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Sakatlıklar hakkında da konuşan Yunan basketbolcu, şunları söyledi:

“Sakatlıklar her zaman bizim işimizin parçası. Ama biz mentalite olarak bahane aramıyoruz. Ama sağlıklı olanlar için sahaya çıkıp savaşmamız gerekiyor. Taraftarlar da bizimle olacak ve 40 dakika savaşacağız.”