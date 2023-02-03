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Ocak ayında en çok dinlenen şarkılar

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un ocak ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ocak ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. KÖFN'ün “Bi Tek Ben Anlarım” şarkısı ocak ayının en çok dinlenen şarkısı olurken, Mabel Matiz'in “Maya” albümü yerli albümler listesinde zirvede yer aldı. Ocak ayının en çok dinlenen yabancı albümü Harry Styles'ın Harry's House adlı albümü; yabancı şarkısı ise Rema'nın Calm Down parçası oldu.



Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un 2023 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda KÖFN grubunun hit parçası “Bi Tek Ben Anlarım” ocak ayının en çok dinlenen şarkısı oldu.



Semicenk yeni yılda da en çok dinlenen sanatçı oldu


2022 yılının en çok dinlenen isimlerinden biri olan Semicenk ocak ayında “Yeli Sanatçılar” kategorisinde ilk sıranın sahibi oldu. Mabel Matiz'in 2018 yılında çıkardığı “Maya” albümü “Yerli Albümler” listesinde ilk sırada yer aldı.



Platformun en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinde ilk sırada Eminem yer aldı. Ocak ayında en çok dinlenilen yabancı albüm “Harry Styles'ın Harry's House” albümü olurken; Yabancı Single listesinde Rema'nın Calm Down parçası birinci sırada yer aldı.



Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle:


En çok dinlenen yerli albümler


Mabel Matiz - Maya


Madrigal - Neogazino


Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1


Teoman - Sevda Mecburi İstikamet


UZI - EL CHAVO


cakal - Paradoks


Ata Demirer - Bursa Bülbülü


Müslüm Gürses - Küskünüm


UZI - Kan


Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen



En çok dinlenen yerli single'lar


KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım


Mabel Matiz - Fırtınadayım


Mert Demir & Mabel Matiz - Antidepresan


Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın


Zeynep Bastık - Ara


Mavi Gri, Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında


Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sargı


Semicenk - Düşer Aklıma


Madrigal - Dip


Tarkan - Son Durak



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Semicenk


Mabel Matiz


Kurtuluş Kuş & Burak Bulut


Tarkan


KÖFN


Dedublüman


Zeynep Bastık


Edis


Madrigal


İkilem



En çok dinlenen yabancı albümler


Harry Styles - Harry's House


The Kid LAROI - OVER YOU


Imagine Dragons - Evolve


ROSALIA - MOTOMAMI


Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)


Eminem - Curtain Call: The Hits


Sia - This Is Acting (Deluxe Version)


The Weeknd - The Highlights


Maneskin - RUSH!


Sam Smith - Gloria



En çok dinlenen yabancı single'lar


Rema - Calm Down


Tom Odell - Another Love


Inna & Stefflon Don - Yummy


Miley Cyrus - Flowers


Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT


Sam Smith & Kim Petras - Unholy


Sia - Unstoppable


The Weeknd - Blinding Lights


Harry Styles - As It Was


LP - Lost on You



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


Eminem


Maneskin


Sam Smith


Harry Styles


Tom Odell


Shakira


Sia


Metallica


The Kid LAROI


ROSALIA

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