Ocak ayında en çok konuşulan dizi Diriliş Ertuğrul oldu

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Ocak ayının televizyon raporunu çıkardı. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, yeni yılın ilk ayında en çok konuştuğumuz televizyon dizisi, 171 yazılı basın haberine konu olan Diriliş Ertuğrul oldu. Yeni yılda, izleyici dizilerin yeni bölümlerini büyük bir merakla beklerken, verilen 3 haftalık ara ise gündeme damgasını vurdu.

Ajans Press tarafından 1-31 Ocak arasındaki yazılı basın kaynakları taranarak çıkarılan medya raporunda, Diriliş Ertuğrul'un ardından en çok konuşulan ikinci yapım, 104 haberle Sen Anlat Karadeniz olurken Bir Zamanlar Çukurova 102 haberle üçüncü sırada yer buldu. Erkenci Kuş 94 haberle dördüncü sıraya yerleşirken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise 89 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı. Ocak ayında ilk beş yapımı takip eden diğer diziler ise, 74 haberle Arka Sokaklar, 68 haberle Payitaht Abdülhamid, 60 haberle Çocuklar Duymasın, 52 haberle Çarpışma dizisi ve 50 haberle Yasak Elma oldu.