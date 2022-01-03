ODE Yalıtım'a Sıfır Atık Belgesi

ODE Yalıtım'ın çevre dostu uygulamalarıyla ön plana çıkan ve 2018 yılında ‘Yılın Yatırımı' ödülüne layık görülen Eskişehir'deki ODE Üretim Kampüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, Birleşmiş Milletler'in evrensel eylem çağrısı olan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı benimseyerek sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında önemli bir adım daha atarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Şirket bu belgeye, 2018 yılında ‘Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri'nde ‘Yılın Yatırımı' ödülünü de kazanan Eskişehir'deki üretim kampüsünde kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile layık görüldü.

“Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz”

ODE Yalıtım Teknik Genel Müdür Yardımcısı Tarık Uslu, sıfır atık ve diğer çevre dostu uygulamaları hakkında bilgi verdi. Geleceğe yönelik olarak odaklandıkları konuların ana çerçevesini sürdürülebilirliğin oluşturduğunu ifade eden Uslu, “Faaliyet alanımız olan yalıtım, doğası gereği gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakma noktasında son derece önemli katkılar sağlıyor. Yalıtımla sağlanan enerji verimliliği iklim değişikliği ile mücadele son derece önemli bir adım olmasının yanı sıra enerji tüketimini azalttığından ekonomik fayda da sağlıyor. Biz de yalıtım sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirliğe destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

“13 ton kağıdı ve 6 ton plastiği geri dönüşüme gönderdik”

Şirketin içinde oluşturdukları Enerji Verimliliği Komitesi ile başta AB İklim Yasası olmak üzere yeşil dönüşüm sürecindeki tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Uslu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğumuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile kısa sürede önemli bir yol kat ettik. Günümüz itibarıyla cam ve metalde sıfır atığa ulaşarak 357,8 metreküp su tasarrufu sağladık. Yine sıfır atığa ulaştığımız organik atık ve bitkisel atık yağ ile 45,9 metreküplük depolama alanından tasarruf ettik. Sıfır atık motor yağı sayesinde de 84 bin 830 kWh enerji tasarrufu elde ettik. Bir yılda 13 ton kağıdı geri dönüşüme göndererek 217,2 ağacın kesilmesini önledik. Dönüşümünü sağladığımız 6 ton plastik ile de 14 bin 649 litre daha az petrol kullanılmasına aracılık ettik. Geri dönüşüme gönderdiğimiz kağıt ve plastikler ile aynı zamanda 2 bin 492 kg sera gazının gezegenimize salımını önledik. Kısacası Avrupa'nın 2050 yılına kadar ulaşmak istediği sıfır atık hedefine şimdiden çok yaklaştık” diye konuştu.

“Elektriğin yüzde 60'ını güneşten karşılayacağız”

Uslu, diğer çevre dostu uygulamalarını da şöyle anlattı: “Ürün gruplarının tümünde çevresel ürün beyanı (EPD) olan tek yalıtım şirketiyiz. Ayrıca toplamda 16 ürün serimiz EPD belgesi almaya hak kazandı. Enerji ve su tüketimimizi azaltmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. A3 ve Kaizen ile sürekli olarak iyileştirme projeleri yapıyoruz. Şu anda Eskişehir'deki tesisimizin çatısının tamamını kaplayacak şekilde kurulumuna devam ettiğimiz güneş paneli (fotovoltaik) ile elektrik ihtiyacımızın yüzde 60'ını güneşten karşılayacağız. 2022 yılı Mart ayında devreye almaya hedeflediğimiz 2.400 kWp kurulu güce sahip bu sistem aslında bizim için bir başlangıç. Üretim tesislerimizdeki enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayıncaya dek bu alandaki yatırımlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.”

Sırada Çorlu var

2017 yılında faaliyetlerine başlayan Eskişehir'deki üretim kampüsünün sektör adına örnek bir tesis olduğuna dikkat çeken Uslu, “Kampüste gündüz aydınlatması, doğal aydınlatma malzemesi polikarbon ışıklıklarla sağlanıyor. Otomatik duman damperleri de aynı zamanda doğal havalandırmaya olanak tanıyor. Oluşabilecek kirli havayı filtre etmek üzere özel sistemler kullanılıyor. Tesiste ayrıca, LED aydınlatma armatürleri, sifonik sistem yağmur suyu deşarjı ve gri su tesisatları gibi çevre dostu uygulamalarımız da bulunuyor” şeklinde konuştu.

Uslu, Eskişehir'den sonra Çorlu'daki üretim kampüsü için de 2022 yılı içinde Sıfır Atık Belgesi almayı hedeflediklerini açıkladı.