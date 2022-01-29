Ödüllü oyun Memurin Faslı 2022'de Maltepe'de ilk kez sahnelendi

Geleneksel Türk tiyatrosunun yeniden yorumlandığı müzikli oyun, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Yazar ve senarist Coşkun Irmak'ın yazdığı oyunu Kubilay Erdelikara yönetti.

Oyunda memurların yaşadığı çeşitli sıkıntılar mizahi bir dille anlatıldı. ‘Alaturka ibretlik komedi' denilen oyunun dekorlarını Bahadır Keşan, ses düzenini Onur Akın Akıcı, ışık sistemini Seçkin Seçkin hazırladı. Oyunda Maltepe Belediyesi'nin farklı müdürlüklerinde görev alan Murat Çilgasit, Ender Eker, Kubilay Erdelikara, Bahadır Keşan, Yasin Konuksever, Hakan Polat, Kubilay Sevencan, Kadir Sivrikaya, Sedat Taşlıyurt ve Adem Tosun rol aldı. Oyun sürükleyici içeriği ve düşmeyen temposuyla izleyicilerin beğenisini topladı.