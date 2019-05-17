Ödüllü yazar David Mamet'ten bir mafya hikayesi: Chicago

Ödüllü yazar David Mamet'ın Chicago adlı romanı raflardaki yerini aldı.

Oscar adaylı senarist ve Pulitzer Ödüllü oyun yazarı David Mamet'in Chicago adlı romanı Karakarga Yayınları'ndan çıktı.

1920'lerin Chicago'sunda geçen kitapta aşk, gerilim, hesaplaşma ve bitmek bilmeyen kovalamacanın içinde bir mafya hikâyesine tanık olacaksınız. Begüm Kovulmaz tarafından Türkçeye çevrilen Chicago düşmeyen temposu ve akıcı anlatımıyla bir solukta okuyacağınız bir kitap.

Arka kapaktan

Oscar adaylı senarist ve Pulitzer Ödüllü oyun yazarı David Mamet'tan 1920'lerin Chicago'sunda geçen bir mafya hikâyesi. Keyifle okunacak bir dönem romanı.

Karakterler arasındaki diyaloglar tüm güncelliği, doğallığı ve rahatlığıyla akarken okurun kendisini birdenbire gerilimin tam ortasında bulması işten bile değil.

Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış, şimdi ise Chicago Tribune gazetesinin en iyi muhabirlerinden biri olan Mike Hodge, Annie Walsh'a aşık olmasaydı iyi ederdi.

Ama belki de Annie Walsh'u öldüren her kimse Mike Hodge'a bulaşmaması gerektiğini bilse daha iyi ederdi.

Basit bir iz sürme işinin bütün bir Chicago mafyasını hallaç pamuğu atar gibi atacağını kim nereden bilebilirdi? Ama işte Mamet'ın mahareti burada; ufak, bireysel hikâyeleri bir anda büyüterek bir insanlık meselesi haline getirebilmek ve bunu yaparken de asla okura hissettirmemek.

Yazar hakkında

David Mamet: Oyun yazarı, makaleci, senaryo yazarı ve yönetmen. The Verdict ve Wag the Dog için yazdığı senaryolar Akademi Ödülleri'ne aday oldu. Gregory Glenn Ross adlı oyunuyla Pulitzer Ödülü'nü aldı.