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Ödüllü yazar Lila Bowen'ın "Gölge" serisi Akbabaların Ağıdı'yla başlıyor

Ödüllü yazar Lila Bowen’ın isyankar bir büyüme öyküsü anlattığı ‘Gölge’ serisi Akbabaların Ağıdı’yla başlıyor.

Ödüllü yazar Lila Bowen'ın isyankar bir büyüme öyküsü anlattığı ‘Gölge' serisi Akbabaların Ağıdı'yla başlıyor.


Lila Bowen'in, siyah ve beyazdan, gece ve gündüzden ibaret olmayan bir dünyada kendi yerini arayan bir kahramanın özgürlük ve intikam öyküsünü anlattığı kitabı Akbabaların Ağıdı, Kırmızı Kedi etiketiyle raflardaki yerini aldı.


Nettie, kendisine köle gibi davranan insanların evlatlığı olarak büyüyen, gerçek ailesini bilmeyen, hem ten renginin koyuluğu hem de kökeni nedeniyle ‘beyaz adam'ın dünyasında hor görülen bir gençtir. Bir gün tuhaf bir yabancının saldırısından güçlükle kurtulur ve zamanla asıl tuhaflığın kendi ruhu ve bedeninde gizlendiği gerçeğiyle yüzleşir. Hem gerçek hem de büyülü canavarların hüküm sürdüğü zalim bir dünyada ayakta kalma mücadelesi veren Nettie, bir avcı mıdır yoksa bir kurban mı? Bir köle midir yoksa kimilerinin uzun zamandır ortaya çıkmasını beklediği o efsanevi kurtarıcı mı? İşte bütün bu soruların cevapları Akbabaların Ağıdı adlı kitapta yer alıyor.

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