LEAD Network Türkiye Başkanı Füsun Tavus Mumcu, ''Ne yazık ki OECD ülkeleri arasında biz, yüzde 34'le en az kadının çalıştığı ülkeyiz. Çalışabilir 3 kadından sadece 1 tanesi iş hayatında, bu sayının artması lazım'' dedi.

Bu yıl LEAD Network Türkiye tarafından 2'ncisi düzenlenen Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı'nda, perakende ve tüketim ürünleri sektörü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadını güçlendirmek için yapılması gerekenler, çeşitlilik, kapsayıcılık, istihdamda ve yönetimde kadın gibi konular konuşuldu. Ana teması ''Bilinçsiz Önyargıları Kaldırıyoruz'' olan konferansta sektörün fikir liderleri ve üst düzey yöneticileri kişisel deneyimlerini paylaştı.

''Perakende ve tüketim malları sektörünün yaklaşık yüzde 55'lik iş gücü kadınlardan oluşuyor''

Konferans hakkında bilgi veren LEAD Network Türkiye Başkanı Füsun Tavus Mumcu, ''Perakende sektörü ve tüketim ürünleri sektörü, kadınların ağırlıklı olarak çalıştığı sektörler. Yaklaşık yüzde 55'lik iş gücü kadınlardan oluşuyor. Aynı iş gücünün merkez ofislerde üst düzey yönetimlerde aynı oranlarda temsil edilmediğini görüyoruz. LEAD Network olarak perakende ve tüketim ürünleri sektöründe üst düzey kadın yöneticilerin sayısının artması ve gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışıyoruz'' dedi.

''OECD ülkeleri arasında yüzde 34'le en az kadının çalıştığı ülkeyiz''

Kadınların iş hayatını daha çok katılması gerektiğini vurgulayan Mumcu, ''Ne yazık ki OECD ülkeleri arasında biz, yüzde 34'le en az kadının çalıştığı ülkeyiz. Çalışabilir 3 kadından sadece 1 tanesi iş hayatında, bu sayının artması lazım. Şirketlerde özellikle gençleri cezbeden evlilik, çocuk, anne ve baba bakımı gibi aile hayatının kariyer gelişimine engel olması durumları için programların geliştirilmesi lazım. Bunların kariyerde bir engel değil, hayatın doğal akışı içinde yaşanması gereken birşey olduğu düşünülmesi, ön yargıların ortadan kaldırılması lazım'' diye konuştu.

''Kadın yöneticiler olarak kendi reklamımızı şirket içinde yapmıyoruz''

Kadınların şirketlerde kendilerini ifade edemediklerine dikkat çeken Mumcu, ''Biz kadın yöneticiler olarak kendi reklamımızı şirket içinde yapmıyoruz. Bu, genel olarak AB ülkeleri ve farklı sektörlerde de geçerli durum. O yüzden kadınların kendilerini ifade etmesi lazım. Kadınlar kolay kolay bir masaya davet edilmeden ''Ben bunu yaparım ve bana burada bir yer açın'' demiyorlar. Masaya davet edilmeleri gerekiyor. Eğer üst düzey yönetimde bir pozisyon boşsa ve bu pozisyona kadın aday olmadan sadece erkeklerle görüşülüp karar verilmemesi lazım. Her şirket kendi içine dönüp ''Bizim bu pozisyonu dolduracak mutlaka bir kadın adayımız var'' diyerek kadın adayların düşünülmesi gerek. Burada pozitif ayrımcılıktan bahsetmiyorum'' şeklinde konuştu.

Konferansta kadın yöneticiler arasında bulunan Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, ''LEAD Network, 3,5 senedir Türkiye'de faaliyet gösteriyor, çok kısa sürede yüzlerce üyeye ulaştık. Bu da bize: Türkiye'de kadınların hatta kadın çalışanlarının, Avrupa ve diğer dünya ülkelerine göre böyle bir desteğe çok daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Tüm dünyada kadın yöneticilerin problemleri olmasına rağmen Türkiye'deki rakamlar kadınlar konusunda oldukça geride. Dolayısıyla biz, işimize büyüyerek devam ediyoruz. Konferansta tamamen kadını konuşuyoruz. Perakende sektöründeki kadın yöneticilerin üst pozisyona gelmesini konuşuyoruz. Bizim bütün çalışmalarımız ve verdiğimiz eğitimler bunun üzerine. Bundan sonra da kurumlarla yaptığımız görüşmelerde bu konuda dikkatlerini çekmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Eğer bir şirkette kadın varsa o şirketin karlılığı ve başarısı hızla yükseliyor''

Zaman, sözlerini şöyle tamamladı: ''Türkiye için kadınlar çok önemli. Ekonomiden bahsederken; kadının ekonomiye kazandırılması, kadının yolunun açılması önemli. Çünkü tüm istatistikler ve tüm araştırmacılar gösteriyor ki; eğer bir şirkette kadın varsa o şirketin karlılığı, başarısı hızla yükseliyor. Dolayısıyla kadının iş hayatında olması ülkemiz için çok gerekli''.

''Hem kadın çalışan sayısında hem de kadın yöneticilik düzeyinde yüzde 5'lik artış yapma sözünü verdik''

Firmalarında çalışan kadın sayısında yüzde 5'lik artış yapacaklarını belirten Lila Grup CEO'su Alp Öğücü, ''Bu konferansta gelecek adına bir söz vermiş bulunuyoruz; Önümüzdeki 3 yıl içerisinde hem kadın çalışan sayısında hem de kadın yöneticilik düzeyinde yüzde 5'lik artış yapma sözümüzü dökümanla belgelemiş bulunuyoruz. Bunun için birlikte çalışacağımız ekibimizle planlar yaparak sözümüzü hayata geçirmemiz gerekiyor.Buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadının iş hayatında yer almasının kurumlara ve ülkeye önemli zenginlik olarak döndüğünü düşüyoruz. Temizlik kağıtları alanlarında ve birçok alanda da faaliyet gösteren bir grubuz. Grubumuzun faaliyetleri çoğunlukla kadın tüketicileri tarafından tercih ediliyor. Aynı zamanda kadın çalışanlarımızla beraber değerlerimizi üretiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda kadınları desteklemek kurumumuza bir değer olarak geri dönüyor. Diğer taraftan başta ülkemizin kurucularından Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak, Türkiye'de kadınların haklarına gelişimine katkı sağlayan adımların devamı adına bizde üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Fırsat eşitliğini sonuna kadar destekliyoruz'' dedi.

LEAD Network Executive Direktör'ü Sharon Jeske, farklılık oluşturmak için burada olduğunu dile getirerek, ''İş odaklı ve iş güdümlü çalışıyoruz. Amacımız kadınların daha fazla iş hayatında yer alması. LEAD Network olarak 13 kişi ile başlayan yolculuğumuz bugün 7 ülkede 5 binin üzerinde üye ile devam ediyor'' dedi.

'Geleceği Yönetmek' konu başlığı altında bir konuşma yapan Prof. Dr. Emre Alkin , Türkiye'de çözüm odaklı rekabetin olmadığına değinerek, ''Önemli olan büyümek değil kalkınmayı arttırmak'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin en büyük sorununun Ahlak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Alkin, Ekonominin rakamlarının yönetilmesi değil, beklentilerin yönetilmesi anlamına geldiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Alkin, şöyle devam etti: ''Eşitliği dijitallikle sağlarız. Türkiye'nin kurtuluşu iyi bir eğitim ve dijitalleşmekten geçer. Üretmeyi kafaya takmışız. Aslında problem üretmek değil, üretmekten bıkmak. Bu yolda siz kadınlarımıza çok iş düşüyor.

'Sürdürülebilir Büyüme İçin İş Dünyasında Cinsiyet Eşitliği' konu başlığı altında bir konuşma yapan EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı ve CESA Özel Sermaye Fonları Sektör Lideri Demet Özdemir'de Kadın ve erkek eşitliği konusunda Türkiye'nin 130'uncu sırada yer aldığını belirterek, yapılan araştırmaların yönetim kurullarının yüzde 30'u kadın olan şirketlerin net kar marjının yüzde 6 arttığını gösterdiğini söyledi.

P&G Türkiye ve Kafkasya YK Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü Berna Yener Aksu ise önyargıları kırmak için kurumlarında hayata geçirdikleri uygulamaları paylaştı.

'Ortak Aklın Gücü' konulu konuşması ile LEAD Network üyelerine seslenen Nestle Türkiye Satış Genel Müdürü Erdem Çakır, Türkiye'de kadınların önünün açılması ve önyargı ile yaklaşılmaması gerektiğine değinerek, ''Firmamızdaki Yönetim Kurulu kadın oranımız yüzde 58. İnsan, insan olarak her şeyi yapabilir. Yeter ki sevsin'' dedi.

'Daha İyisi İçin Denge' başlığı altında bir konuşma yapan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin neden vazgeçilmez bir değer olduğunu paylaştı, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın bir dönüşümle sağlanabileceğinin altını çizdi.

Modaretörlüğünü Ece Vahapoğlu'nun yaptığı 'Yaş Bir Klişe' konusunda konuşan Johnson&Johnson Tüketim Ürünleri Grubu Pazarlama Direktörü Gülden Duykan Kankotan, ''Çalışanlarımızın yüzde 60'ı kadın. Doğum izninde erkek çalışanlarımız da 8 hafta izin kullanıyor'' dedi.

Her yaptığımız işte cinsiyet eşitliği konusundaki iletişim dilini değiştirmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz açıklamasını yapan Kankotan, ''Reklam gücü algıyı değiştirmek için çok önemli. Bizde ürünlerimizi tanıtırken bu gücü iyi kullanıyoruz'' dedi.

Konuşmaların yanı sıra moderatörlüğünü LEAD Network Tedarik Zinciri Bölümü Seçil Özekin Erdoğan'ın yaptığı PepsiCo Kıdemli İnsan Kaynakları Direktörü Cristina Meson, CarrefourSA Stok Planlama Müdürü Şermin Palamutçu, Unilever NAMETRUB Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Temur, Chep Müşteri ve Perakende Operasyon Müdürü Seda Kalkandelen'in konuşmacı olduğu ''Tedarik Zincirinde Kadınlar Önyargıları Nasıl Yıktılar?'' konulu panelde karşılaşılan zorluklar ve bunları nasıl yıktıklarına değinildi.

Moderatörlüğünü TeknoSa CEO'su Bülent Gürcan'ın yaptığı, Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, Tat Gıda CEO'su Arzu Aslan Kesimer ve Nielsen CEO'su Didem Şekerel Erdoğan'ın konuşmacı olduğu 'Kariyer Sohbetleri' panelinde başarılı Kariyer hikayelerini paylaşan panelistler katılımcılara ilham kaynağı oldu.

Lead 2 Lead adlı Mentörlük programının ilk mezuniyetini veren LEAD Network Türkiye yönetimi programa destek veren Mentörlerine de teşekkür etti. Konferans hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.