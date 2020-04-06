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Ofix'in genel müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı

Ofis sarf malzemeleri tedarik pazarının bilinen isimlerden olan Ofix’in genel müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı.

Ofis sarf malzemeleri tedarik pazarının bilinen isimlerden olan Ofix'in genel müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı.



Kırtasiyeden gıdaya, ofis elektroniğinden ofis mobilyasına ve temizlik malzemelerinden teknoloji ürünlerine kadar birçok kategoride ürüne sahip olan Ofix.com'un genel müdürlüğüne Fırat İçmeli atandı. Yapılan açıklamaya göre, satış ve pazarlama alanında uzun yıllardır deneyimli yönetici olan Fırat İçmeli, 1 Nisan tarihinden itibaren göreve başladı.



Konu hakkında açıklama yapan Fırat İçmeli, ''Hedefimiz sürdürülebilir ve karlı büyüme olacak. Bu hedef doğrultusunda devraldığım bayrağı, kurum kültürü çerçevesinde daha ileriye taşıyarak, hızla değişen ve gelişen bu rekabet yoğun sektörde gerekli değişimlerle amacımıza ulaşacağız'' şeklinde konuştu.

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